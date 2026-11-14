Beduschi: nessun eccidio daini, solo controllo se pericolo cittadini

“Nessun eccidio e nessuna caccia indiscriminata ai daini. Regione Lombardia ha semplicemente dato alle Polizie provinciali la possibilità di intervenire nei casi in cui la presenza di questi animali rappresenti un pericolo per i cittadini. Parlare di operazione ‘ammazza-daini’ significa fare disinformazione”.

Lo afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, intervenendo sulle polemiche relative alla delibera approvata dalla Giunta per il controllo della popolazione dei daini.

Due obiettivi: sicurezza e tutela dell’agricoltura

“Alle uscite ideologiche e scomposte di alcuni gruppi politici siamo abituati – prosegue Beduschi – ma su un tema così delicato è necessario fare chiarezza. Il provvedimento nasce da due esigenze precise: tutelare le produzioni agricole dai danni provocati dalla fauna selvatica e garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto sulle strade”.

L’assessore ricorda come siano arrivate a Regione Lombardia segnalazioni da diversi Comuni che chiedono interventi per contenere la presenza dei daini, proprio a causa dei rischi per la circolazione. Tra le aree interessate ci sono in particolare quelle lungo il corso dell’Adda, con il rischio di incidenti sulla ex strada statale Paullese, e le zone dell’Oglio tra Brescia e Cremona.

Beduschi: piani di controllo, non libertà di sparare

“È fondamentale chiarire un punto – sottolinea Beduschi –: non viene data a nessuno la libertà di sparare ai daini durante tutto l’anno. Parliamo di specifici piani di controllo, attivati nelle situazioni di pericolo e sotto la supervisione delle Polizie provinciali. Confondere questi interventi con un’estensione indiscriminata della stagione venatoria è semplicemente sbagliato”.

L’assessore richiama inoltre il ruolo di ISPRA, che considera il daino una specie non autoctona della quale evitare l’espansione al di fuori dell’areale individuato in provincia di Pavia. “ISPRA – aggiunge – non può essere considerata autorevole soltanto quando propone restrizioni alla caccia e diventare improvvisamente contestabile quando indica la necessità di interventi di controllo della fauna. Le valutazioni scientifiche devono valere sempre, anche quando sono scomode”.

Nel 2025 2,4 milioni di euro di indennizzi

Il tema, sottolinea Regione Lombardia, riguarda anche l’impatto della fauna selvatica sull’agricoltura. Nel 2025 gli indennizzi erogati a livello regionale per i danni subiti dagli agricoltori hanno raggiunto complessivamente 2,4 milioni di euro. “Dovremmo partire dai dati e dalla realtà dei territori – evidenzia Beduschi – e lavorare insieme per una gestione seria e responsabile dei boschi e della fauna selvatica. L’obiettivo è mantenere un equilibrio che consenta agli animali di vivere nel loro habitat senza compromettere attività agricole e sicurezza delle persone”.

“La sicurezza dei cittadini viene prima delle semplificazioni ideologiche”

Secondo l’assessore, anche le soluzioni non cruente spesso indicate come alternativa presentano forti limiti di applicazione. “Pensare, per esempio, di risolvere il problema semplicemente recintando i territori significherebbe immaginare di proteggere decine e decine di chilometri di strade, a partire dagli oltre 70 chilometri della Paullese, e replicare interventi analoghi ovunque siano presenti daini o altre specie problematiche. Non è una soluzione concretamente praticabile”.

“Non stiamo invocando alcun eccidio. Abbiamo dato alle Polizie provinciali uno strumento per poter intervenire laddove esista un pericolo concreto, possibilità che fino ad oggi non avevano. Regione Lombardia ha il dovere di tutelare anche chi percorre le nostre strade. La sicurezza dei cittadini – conclude Beduschi – viene prima delle semplificazioni ideologiche”.