In un anno un singolo oratorio lombardo riesce a coinvolgere mediamente 184 persone tra i 6 e i 30 anni e la metà di loro ha tra i 6 e i 12 anni. Nel 93% delle realtà sono presenti bambini o ragazzi di origine straniera, mentre si registra un calo della partecipazione degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni.

Sono alcuni dei dati emersi dall’ascolto di 340 parrocchie delle dieci diocesi lombarde e delle diocesi di Novara e Tortona, presentati durante il convegno ‘Oratorio bene comune’, che si è svolto all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

A 25 anni dalla legge lombarda sugli oratori

L’appuntamento, promosso da Oratori Diocesi Lombarde (ODL), ha celebrato il 25° anniversario della legge regionale n. 22 del 2001, con la quale Regione Lombardia ha riconosciuto le parrocchie e gli oratori lombardi come interlocutori delle politiche educative e sociali regionali. In Lombardia si contano circa 2.300 oratori, pari al 40% del totale nazionale.

Al convegno sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, con un videomessaggio, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi e monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente della Conferenza Episcopale Lombarda (CEL).

Fontana: oratori punti di riferimento per famiglie e giovani

“Da 25 anni Regione Lombardia riconosce e valorizza il ruolo sociale ed educativo degli oratori, punti di riferimento fondamentali per la vita quotidiana delle famiglie e per i percorsi di crescita di bambini e adolescenti – ha sottolineato il presidente Fontana -. La collaborazione con le parrocchie nasce da una responsabilità condivisa verso le nostre comunità e si è consolidata nel tempo attraverso progettualità, sostegno concreto e risorse che Regione Lombardia ha progressivamente incrementato”.

“Il valore di questa sinergia – ha proseguito Fontana – va oltre le norme e si misura soprattutto nella capacità degli oratori di rispondere a bisogni che cambiano, offrendo luoghi di incontro, educazione e attenzione verso i più fragili. Un impegno quotidiano reso possibile grazie alla dedizione di sacerdoti, volontari ed educatori, ai quali rivolgo il mio più sincero ringraziamento”.

Lucchini: investire negli oratori significa investire nel futuro

“A 25 anni dalla legge regionale 22 del 2001 – ha continuato Elena Lucchini – possiamo affermare che quella intuizione si è rivelata una scelta lungimirante, capace di anticipare una visione oggi più che mai attuale: la crescita delle nuove generazioni è una responsabilità condivisa, che richiede l’impegno delle istituzioni, delle famiglie e di tutta la comunità.

“Gli oratori sono molto più di luoghi di aggregazione – ha aggiunto -. Sono presìdi educativi e sociali, spazi di incontro, inclusione e solidarietà, capaci di accompagnare bambini, adolescenti e giovani nei loro percorsi di crescita e di intercettare, spesso prima di altri, i bisogni delle famiglie”.

“Come Regione Lombardia abbiamo creduto in questa rete e continuiamo a investire nel suo valore. La sfida oggi – ha concluso Lucchini – è rafforzare ulteriormente questa alleanza educativa, mettendo gli oratori nelle condizioni di affrontare le nuove fragilità, la povertà educativa, la solitudine e le difficoltà relazionali che attraversano le giovani generazioni. Celebrare questi 25 anni non significa soltanto guardare al percorso compiuto, ma soprattutto rinnovare un impegno per il futuro. Perché investire negli oratori significa investire nei giovani, nelle famiglie e nella coesione delle nostre comunità. Significa costruire, insieme, il bene comune”.

Picchi: da 500.000 euro a 5 milioni per le attività giovanili

“In un mondo colmo di complessità, gli oratori sono centri di umanità – ha affermato il sottosegretario Federica Picchi -. Fin dall’inizio del mio mandato ho aumentato il finanziamento delle attività giovanili negli oratori lombardi, portandolo da 500.000 euro a 5 milioni, nella profonda convinzione che siano presìdi educativi strategici per formare le nuove generazioni”.

“Abbiamo anche introdotto una novità – ha proseguito Picchi – alla linea di finanziamento per le attività formative abbiamo affiancato una seconda linea progettuale, che sostiene circa 140 progetti e ci consente di supportare interventi concreti, soprattutto nelle aree più difficili della nostra regione. Continueremo a sostenere i 2.300 oratori lombardi, circa il 40% di quelli presenti in Italia. Una rete profondamente radicata nel territorio, dove si insegna ai giovani a costruire rapporti autentici basati sulla valorizzazione di sé e dell’altro”.

Delpini: un tesoro prezioso da custodire e rinnovare

Nel suo intervento monsignor Delpini ha presentato la Lettera dei Vescovi lombardi ‘L’oratorio e la sua regia’, documento nato dall’ascolto di sacerdoti, educatori, volontari, famiglie e comunità per rispondere alle nuove sfide che coinvolgono gli oratori.

La Lettera richiama il valore dell’oratorio come espressione della cura della comunità cristiana verso le giovani generazioni: un luogo in cui Cristo e il Vangelo restano al centro e capace di tenere insieme annuncio, accompagnamento vocazionale, carità e accoglienza.

Per custodire e rinnovare questa identità, i Vescovi indicano la strada di una regia condivisa, fondata sulla corresponsabilità di sacerdoti, religiosi, consacrati, laici, giovani e adulti e sulla collaborazione con le famiglie e le altre realtà del territorio.

La collaborazione con le istituzioni

Sul tema della collaborazione tra istituzioni e realtà oratoriane si inserisce anche l’accordo firmato il 7 novembre tra ANCI Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia, che prevede l’istituzione di un Tavolo di coordinamento regionale per rafforzare e promuovere la collaborazione tra Comuni e oratori lombardi.

L’obiettivo è sviluppare iniziative condivise a favore di bambini, giovani e famiglie, con particolare attenzione all’inclusione dei minori con disabilità, al contrasto del disagio giovanile e della dispersione scolastica, alla promozione dello sport e alla formazione degli educatori.

Il Tavolo avrà il compito di favorire lo scambio di buone pratiche, sostenere nuove progettualità territoriali e consolidare le collaborazioni già esistenti. L’accordo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2029.