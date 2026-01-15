Logo Regione Lombardia

Data center e innovazione, Regione Lombardia incontra AWS

data center melegnano

Invernizzi: i data center rappresentano una leva strategica per la competitività della Lombardia

Il sottosegretario con delega a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione di Regione Lombardia, Ruggero Invernizzi, si è confrontato a Palazzo Lombardia con AWS – Amazon Web Services – per lo sviluppo del comparto dei Data Center e per le opportunità di collaborazione con le imprese del territorio.

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con deleghe a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione, Ruggero Invernizzi, interviene al workshop 'Partnership locali, innovazione globale'

La Lombardia si conferma la principale area italiana per capacità installata, concentrando oltre il 60% del totale nazionale, con un ruolo centrale dell’area milanese e un significativo volume di investimenti nel triennio 2023–2025.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito l’impegno di Regione Lombardia nel governare la crescita del settore attraverso un quadro normativo chiaro e innovativo: dalle linee guida approvate nel 2024, prime in Italia, fino alla recente proposta di legge regionale orientata a coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e tutela del territorio.

“La trasformazione digitale e i data center – ha detto Invernizzi – rappresentano una leva strategica per la competitività della Lombardia. In questo settore si sta sviluppando un ecosistema virtuoso che offre grandi opportunità sia alle imprese sia alla pubblica amministrazione. Regione Lombardia investe su innovazione e digitale già da tempo, come previsto dal Programma Regionale di Sviluppo, e continuerà a farlo perché la crescita dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali è una scommessa decisiva per il futuro del territorio”.
