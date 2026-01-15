Sollecitare gli studenti a lavorare in gruppo, elaborare proposte e trovare soluzioni sui temi del cyberbullismo e della sicurezza in rete. Questi gli obiettivi di ‘Hackathon 2025‘, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia insieme all’Ufficio Scolastico Regionale, terminata con una giornata conclusiva a Palazzo Lombardia, a Milano, con le premiazioni dei progetti più meritevoli degli studenti. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Francesca Caruso (Cultura). Intervenuta, con un videomessaggio, anche l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini.

Fontana: non bisogna lasciarsi sopraffare da un uso eccessivo

“Grazie ai ragazzi che hanno partecipato al progetto ‘Hackathon’ – ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – che mette al centro anche la pericolosità del cyberbullismo. La rete è un’opportunità se utilizzata consapevolmente, facendo attenzione ai rischi. Esistono strumenti adeguati a contrastare i reati che vengono commessi e non bisogna lasciarsi sopraffare da un uso eccessivo del digitale”.

“Ai giovani desidero ribadire che dispongono delle competenze necessarie – ha concluso Fontana – per contribuire a rendere il mondo un luogo migliore, valorizzando in modo responsabile le potenzialità offerte dalla tecnologia“.

La Russa: prevenzione come strumento per aumentare sicurezza in rete

“Anche quest’anno – ha detto l’assessore La Russa – premiamo alcune scuole che si sono distinte per trattare con attenzione il tema del bullismo che oggi viaggia anche e soprattutto in rete. Come Regione Lombardia puntiamo alla sensibilizzazione dei giovani studenti, investendo sulla prevenzione come strumento di contrasto a comportamenti sbagliati per mettere in primo piano la sicurezza in rete”.

“Un ruolo importante – ha aggiunto La Russa – viene anche svolto dalle famiglie e dagli operatori di Polizia postale, a cui va il mio ringraziamento per il lavoro quotidiano”.

Cyberbullismo, l’esito dell’Hackathon di Regione Lombardia

Nel 2025, la settima edizione di Hackathon ha coinvolto 12 istituti scolastici lombardi di 6 province: l’Istituto ‘Giulio Natta’ di Bergamo; l’Istituto ‘Luigi Einaudi’ di Chiari (BS); l’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate (MI) e l’Istituto ‘Bertarelli Ferraris’ di Milano; l’Istituto ‘Giuseppe Meroni’ di Lissone (MB); l’Istituto ‘Alessandro Volta’ di Lodi; l’Istituto ‘Luigi Einaudi’ di Varese, gli Istituti ‘Daniele Crespi’ e ‘Pietro Verri’ di Busto Arsizio, l’Istituto ‘Giovanni Falcone’ di Gallarate, il Liceo Scientifico ‘Curie’ e l’Istituto ‘Don Lorenzo Milano’ di Tradate.

Protagonista il Liceo ‘Daniele Crespi’ di Busto Arsizio

Tra questi, il Liceo ‘Daniele Crespi‘ di Busto Arsizio ha lanciato il progetto ‘Mirror Minds Hack‘, un percorso strutturato su più livelli che ha unito formazione, creatività e progettazione, coinvolgendo tutti gli altri istituti.

Per la categoria ‘Hackathon‘ ha conquistato il primo posto il progetto ‘Walk of words‘ realizzato da 8 studenti degli istituti ‘Meroni’ di Lissone, ‘Crespi’ e ‘Verri’ di Busto Arsizio, ‘Falcone’ di Gallarate, ‘Volta’ di Lodi e ‘Natta’ di Bergamo. Per ognuno di loro il premio è un buono acquisto di 150 euro per libri o prodotti multimediali.

Uno dei pilastri del progetto è il lavoro creativo svolto dalle scuole attraverso la realizzazione di graphic novel dedicate al tema del cyberbullismo. In questa categoria hanno ricevuto un premio l’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate, l’Istituto ‘Alessandro Volta’ di Lodi e l’Istituto ‘Bertarelli Ferraris’ di Milano.

Caruso: cyberbullismo sfida anche culturale

“Quella del cyberbullismo – ha affermato l’assessore Caruso – è una sfida sociale, educativa ma anche culturale. Attraverso questo progetto sono state coinvolte numerose scuole e attivate iniziative dedicate alla prevenzione e alla promozione della sicurezza in rete. Si tratta di un tema di grande rilevanza anche per Regione Lombardia. È fondamentale raccontare, spiegare e educare in modo chiaro ai rischi e ai pericoli connessi all’uso improprio della rete, valorizzando il ruolo della cultura come strumento di orientamento per i più giovani”.

Lucchini: vinciamo la sfida unendo scuole, Prefetture, terzo settore e famiglie

“Regione Lombardia è impegnata da tempo nella prevenzione – ha evidenziato l’assessore Lucchini –, nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo attraverso politiche strutturate e un lavoro di rete che coinvolge scuole, Prefetture, terzo settore, ma anche le famiglie. In particolare, abbiamo rafforzato interventi integrati finalizzati a intercettare precocemente il disagio in rete, promuovendo la legalità. In questo contesto ‘Mirror Minds’ assume un valore particolarmente significativo perché riconosce il protagonismo degli studenti”.