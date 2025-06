Innovazione e competitività, Fermi: Lombardia sostiene imprese

Si è tenuto al Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia l’evento ‘La leva dell’innovazione per la competitività delle imprese lombarde’. Un appuntamento promosso da M.I.A. Lombardia – European Digital Innovation Hub – network composto da 12 partner sviluppatosi nell’ambito della politica industriale europea e nazionale, con l’obiettivo di supportare le imprese produttive lombarde nelle sfide della digitalizzazione – con il patrocinio di Regione Lombardia. Un momento dedicato, in particolare, al bilancio delle attività e alla presentazione dei nuovi scenari di supporto alla digitalizzazione del tessuto produttivo lombardo.

I presenti

L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, del presidente della Commissione speciale PNRR, Giulio Gallera, e di numerosi rappresentanti delle imprese e dei 12 componenti del partenariato.

I dati attuali

Nel corso dell’evento l’illustrazione dei dati relativi ai progetti di digitalizzazione e di supporto nell’accesso a servizi e finanziamenti finalizzati all’innovazione erogati finora grazie all’hub. A oggi, 660 imprese, di cui 600 PMI, sono state coinvolte nei percorsi di M.I.A. Lombardia. Il 60% delle aziende ha completato progetti formativi, mentre il restante 40% ha goduto di servizi di consulenza per l’innovazione e il trasferimento tecnologico. Sono stati erogati servizi per un valore di oltre 5,46 milioni di euro, pari al 70% del totale previsto (7,8 milioni), con l’obiettivo di arrivare a 900 PMI entro la fine del 2025.

Innovazione, digitalizzazione e competitività, Lombardia con le imprese

“Lo studio presentato – ha detto l’assessore Fermi – conferma quanto già era evidente. La digitalizzazione non è più una scelta per le imprese, ma una necessità strategica per la competitività del nostro sistema produttivo. Come Regione Lombardia siamo convinti che la vera innovazione passi dalle persone: è per questo che investire nelle competenze digitali, a tutti i livelli, è una priorità assoluta. Solo così potremo accompagnare le imprese in una trasformazione tecnologica che sia davvero inclusiva, sostenibile e duratura”.

Subito esauriti 7 milioni stanziati da Regione, pronti altrettanti

“Lo hanno capito anche gli imprenditori, che hanno sfruttato appieno – ha ricordato l’assessore – un bando del mio Assessorato dedicato proprio allo sviluppo delle competenze. Nel giro di poche settimane tutti i fondi messi a disposizione – 7 milioni di euro – sono andati esauriti e, tra qualche settimana, ne metteremo altrettanti a disposizione delle imprese”. “I progetti presentati dalle aziende sono in grandissima parte studiati per aumentare le competenze in ambito digitale e per implementare l’uso dell’Intelligenza Artificiale” ha concluso l’assessore.