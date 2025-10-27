Debora Massari, bresciana, laureata in Scienze e Tecnologie alimentari, è il nuovo assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia. Imprenditrice dinamica con una comprovata esperienza nella creazione e gestione di startup innovative e con un forte background in marketing e sviluppo del business, ha contribuito in maniera forte e determinate all’affermazione dell’impresa di famiglia. Appassionata di sport, con una particolare predilezione per il tennis, è impegnata anche in attività di volontariato e di charity.

Conferenza stampa di presentazione del neo assessore Debora Massari

Il nuovo assessore è stato presentato nella giornata di lunedì 27 ottobre 2025 a Palazzo Lombardia in una conferenza stampa. Hanno preso parte il presidente Attilio Fontana e l’assessore regionale Romano La Russa, capo delegazione in Giunta di Fratelli d’Italia.

“Nel rivolgerle il più cordiale benvenuto – ha detto il governatore – le auguro buon lavoro. La sfida che si appresta a intraprendere non solo è importante, ma avvincente. Dal turismo alla moda, passando per il marketing territoriale “sono tutte materie fondamentali per affermare ulteriormente la centralità della Lombardia a livello nazionale e internazionale”, ha concluso il presidente.

Senso istituzionale e rispetto dei cittadini lombardi

“Sono innanzitutto onorata ed emozionata di entrare a far parte di questa squadra”, ha esordito l’assessore Massari, nel ringraziare il presidente Fontana e Barbara Mazzali che l’ha preceduta in questo ruolo. “Onorata ed emozionata – ha proseguito – ma anche orgogliosa e motivata. Alla base del mio impegno ci sarà un dialogo costante con chi vive il territorio coltivando progetti ed elaborando idee. Tutto ciò avverrà con grande senso istituzionale nel rispetto dei cittadini lombardi”.