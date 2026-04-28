Una rete ciclabile più estesa, connessa e sicura. È questo l’obiettivo dell’aggiornamento del Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC), approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ai Trasporti, Franco Lucente. Il provvedimento rafforza la strategia di Regione in materia di mobilità sostenibile, dopo l’importante lavoro fatto nel 2022 nella pianificazione nazionale, consolidando una rete portante di 25 percorsi di livello nazionale-regionale e andando ad individuare gli ambiti strategici e i criteri per lo sviluppo della ciclabilità quotidiana.

Terzi: impegno concreto sostenuto da importanti investimenti

“Con l’aggiornamento del PRMC – afferma l’assessore Terzi – rafforziamo un impegno concreto e già da tempo sostenuto da importanti investimenti. Parliamo di oltre 115 milioni di euro, messi in campo grazie alle risorse di Regione Lombardia, dello Stato e del PNRR, destinati allo sviluppo dei percorsi della rete portante di livello nazionale (Sole, Vento, Garda, Milano-Monaco). Si tratta di infrastrutture strategiche che contribuiscono a favorire la scelta della mobilità sostenibile, attiva, e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Inoltre rivestono un valore importante per lo sviluppo economico dei territori, connesso ad un interesse sempre crescente per il cicloturismo. Come Regione, continueremo a lavorare al fianco dei territori e dei soggetti attuatori per garantire la realizzazione di una rete moderna, integrata e attrattiva anche a livello internazionale”.

Lucente: passo importante verso una mobilità sempre più integrata

“Questo piano – sottolinea l’assessore Lucente – rappresenta un passo importante verso un sistema della mobilità sempre più integrato, in cui la bicicletta dialoga in modo efficace con il trasporto pubblico. L’obiettivo è rendere i percorsi ciclabili funzionali agli spostamenti quotidiani, migliorando l’accessibilità ai servizi e i collegamenti tra centri urbani e aree periferiche. Solo una rete più sicura, continua e interconnessa è capace di offrire ai cittadini un’alternativa concreta e sostenibile all’uso dell’auto contribuendo, parallelamente, allo sviluppo dei territori lombardi”.

Realizzato un database cartografico aggiornato

Partendo dal documento originario, il Piano regionale mobilità ciclistica 2014, che individuava una rete di percorsi ciclabili di interesse regionale, è stato realizzato un database cartografico aggiornato, finalizzato a fotografare lo stato attuale delle infrastrutture esistenti. L’attività di ricognizione ha consentito di identificare i tratti ancora da sviluppare e stabilire gli interventi necessari per migliorare qualità, sicurezza e continuità dei percorsi.

Una rete composta da 25 percorsi principali sul territorio lombardo

L’aggiornamento della rete della mobilità ciclistica in Lombardia consolida un sistema che integra nuovi itinerari, ciclovie turistiche di rilievo nazionale e direttrici già riconosciute dal PRMC 2014. Per ciascun percorso sono definite le connessioni con la rete esistente, l’accessibilità ai servizi ferroviari e di navigazione e i collegamenti con i principali poli di interesse naturalistico e culturale. Nel complesso, la rete si articola in 25 percorsi principali che attraversano l’intero territorio lombardo.