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Boom di nascite in 24 ore all’ospedale di Mantova

Mamme, medici e infermieri dell'Ospedale Poma di Mantova

Nel 2025, a Mantova, le nascite sono state circa 1.500, da gennaio ad oggi circa 500.

Boom di nascite all’ospedale di Mantova: fra il 23 e il 24 aprile sono venuti alla luce 10 bambini. Sette sono nati il 23 aprile, mentre i restanti tre sono arrivati il giorno successivo, tra questi, due gemelli. Le nazionalità: cinque italiani, un peruviano, un georgiano, due marocchini e un indiano (2 maschi e 8 femmine, tutti della provincia di Mantova). Congratulazioni ai genitori e un grazie ai professionisti di Asst per il grande lavoro svolto. Nel 2025, a Mantova, le nascite sono state circa 1.500, da gennaio ad oggi circa 500.

 

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