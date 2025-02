L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, commenta l’episodio avvenuto la notte del 12 febbraio in provincia di Verona, dove è stato distrutto un vigneto sperimentale in cui venivano testate le potenzialità delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA).

Distruzione vigneto TEA in Veneto non ci fermerà

“Ancora una volta – ricorda Beduschi – la ricerca scientifica e l’innovazione in agricoltura finiscono nel mirino di atti vandalici inqualificabili. Esprimo la mia totale solidarietà al Veneto, ai ricercatori dell’Università di Verona e ai viticoltori colpiti da questo ennesimo gesto irresponsabile. Dopo il vergognoso attacco al campo sperimentale di riso TEA in provincia di Pavia, ora è toccato alla vite: un altro duro colpo inferto non solo alla ricerca, ma al futuro stesso della nostra agricoltura”.

Lombardia prima in Italia

L’assessore Beduschi ha sottolineato che la Lombardia è stata la prima in Italia a credere e investire concretamente nelle TEA, avviando progetti innovativi per rendere le colture più resistenti e sostenibili.

Noi vogliamo agricoltura sostenibile

“Se qualcuno pensa di fermarci – conclude l’assessore Beduschi – si sbaglia di grosso. Noi siamo per il progresso, per l’uso intelligente della scienza, per un’agricoltura che sappia produrre meglio, consumando meno risorse e riducendo l’impatto dei fitofarmaci. L’esatto contrario di chi, con un fondamentalismo cieco e antiscientifico, vorrebbe riportarci all’età della pietra”.