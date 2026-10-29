La digitalizzazione in agricoltura ne sostiene la competitività

“Il percorso di digitalizzazione delle imprese agricole è una risposta concreta per coniugare l’incremento delle produzioni con una gestione più efficiente e competitiva. una gestione ancora più attenta alle risorse ambientali, agli input e ai costi operativi nel loro complesso. Per sostenere il processo di innovazione, però, è necessaria anche una maggiore diffusione della fibra ottica anche nelle aziende agricole. Più diffusamente, nelle aree rurali, per migliorare i servizi e rafforzare le comunità. In questo senso, Mynet rappresenta una realtà che può accompagnare la rivoluzione digitale in campo”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, al termine della visita nella sede di Mynet, azienda mantovana di telecomunicazioni specializzata in fibra ottica, per un confronto sul processo di digitalizzazione del comparto primario.

Digitalizzazione in agricoltura, non solo Mynet

La trasformazione digitale del settore primario rappresenta un fattore essenziale per accrescere produttività, sostenibilità, competitività e resilienza delle imprese.

L’evoluzione verso modelli di agricoltura di precisione, automazione, sensoristica e gestione intelligente delle risorse idriche ed energetiche esige infatti infrastrutture veloci, stabili, affidabili e commisurate alle effettive esigenze operative delle aziende.

In questa direzione la sigla, a luglio 2026, di un protocollo d’intesa fra AIIP, l’Associazione degli Internet provider e Coldiretti, per favorire la crescita del Digital Farming a costi accessibili per le imprese agricole.