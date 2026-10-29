Oltre quarant’anni di servizio, in gran parte come funzionario regionale di Protezione civile. Palazzo Lombardia rende omaggio all’architetto Domenico De Vita, scomparso nel 2025, punto di riferimento del dipartimento e pioniere della SOR – la Sala operativa regionale. Alla cerimonia di intitolazione dello spazio di backup della Sala operativa all’interno della sede della Giunta, è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. Presenti anche la moglie e il figlio Andrea.

La Russa: De Vita uno dei precursori della Protezione civile

“Domenico De Vita è stato uno dei precursori della Protezione civile lombarda – ha detto l’assessore La Russa – una figura che ha lasciato un segno profondo nel sistema regionale delle emergenze e nella formazione di generazioni di tecnici e volontari. In oltre quarant’anni di lavoro in Regione Lombardia, in gran parte dedicati alla Protezione civile, il suo contributo è stato fondamentale anche verso le nuove generazioni, istituendo i Centri di Promozione della Protezione civile in Lombardia”.

“De Vita – ha proseguito La Russa – è stato tra i primi a credere in un modello organizzato e interconnesso, capace di mettere in rete competenze e professionalità per affrontare anche le situazioni più difficili. Fra i suoi contributi di maggior rilievo c’è la Sala operativa regionale, cuore del coordinamento della Protezione civile lombarda. Se oggi il nostro sistema è un modello, lo dobbiamo anche a uomini come lui. Intitolargli questa sala significa riconoscere il valore del suo lavoro e custodire la memoria di chi ha contribuito a costruire un sistema che ogni giorno è al servizio dei cittadini”.

La biografia

Nato a Milano, De Vita entra in Regione Lombardia nel 1983. A partire dal 1991 ha operato ininterrottamente per la Protezione civile regionale, fino al pensionamento nel 2023. Dal 1999 ha ricoperto il ruolo di responsabile della Sala operativa di Protezione civile e della Colonna mobile regionale, guidando numerose attività di rilevanza nazionale e internazionale ed interventi operativi in emergenza. Dal 2013 ha, inoltre, svolto il ruolo di responsabile della formazione, imprimendo un impulso significativo all’innovazione dei percorsi formativi e introducendo nuove metodologie e progetti.

L’intitolazione

La sala di backup dedicata a De Vita, al sesto piano di Palazzo Lombardia, è uno spazio ‘gemello’ della SOR, creata nel 1998 e dal 2026 trasferita a Palazzo Pirelli e intitolata a Giuseppe Zamberletti. La SOR è attiva 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, e rappresenta un presidio permanente per il monitoraggio del territorio, in contatto costante sia con le componenti territoriali, sia con quelle nazionali del sistema di Protezione civile. La sala dedicata a De Vita, dotata delle infrastrutture e delle tecnologie necessarie per svolgere le medesime funzioni, garantisce una struttura di supporto alla SOR, mantenendo attivo il coordinamento delle attività di Protezione civile e per la gestione delle emergenze.