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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Regione Lombardia ricorda il funzionario di Protezione civile De Vita

La targa dedicata a Domenico De Vita nella sala di backup del sesto piano di Palazzo Lombardia: in foto la sala operativa di protezione civile

La Russa: se il nostro sistema è un modello lo dobbiamo a uomini come lui

Oltre quarant’anni di servizio, in gran parte come funzionario regionale di Protezione civile. Palazzo Lombardia rende omaggio all’architetto Domenico De Vita, scomparso nel 2025, punto di riferimento del dipartimento e pioniere della SOR – la Sala operativa regionale. Alla cerimonia di intitolazione dello spazio di backup della Sala operativa all’interno della sede della Giunta, è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. Presenti anche la moglie e il figlio Andrea.

La Russa: De Vita uno dei precursori della Protezione civile

La targa dedicata a Domenico De Vita nella sala di backup del sesto piano di Palazzo Lombardia: in foto l’assessore regionale Romano La Russa“Domenico De Vita è stato uno dei precursori della Protezione civile lombarda – ha detto l’assessore La Russa – una figura che ha lasciato un segno profondo nel sistema regionale delle emergenze e nella formazione di generazioni di tecnici e volontari. In oltre quarant’anni di lavoro in Regione Lombardia, in gran parte dedicati alla Protezione civile, il suo contributo è stato fondamentale anche verso le nuove generazioni, istituendo i Centri di Promozione della Protezione civile in Lombardia”.

“De Vita – ha proseguito La Russa – è stato tra i primi a credere in un modello organizzato e interconnesso, capace di mettere in rete competenze e professionalità per affrontare anche le situazioni più difficili. Fra i suoi contributi di maggior rilievo c’è la Sala operativa regionale, cuore del coordinamento della Protezione civile lombarda. Se oggi il nostro sistema è un modello, lo dobbiamo anche a uomini come lui. Intitolargli questa sala significa riconoscere il valore del suo lavoro e custodire la memoria di chi ha contribuito a costruire un sistema che ogni giorno è al servizio dei cittadini”.

La biografia

Nato a Milano, De Vita entra in Regione Lombardia nel 1983. A partire dal 1991 ha operato ininterrottamente per la Protezione civile regionale, fino al pensionamento nel 2023. Dal 1999 ha ricoperto il ruolo di responsabile della Sala operativa di Protezione civile e della Colonna mobile regionale, guidando numerose attività di rilevanza nazionale e internazionale ed interventi operativi in emergenza. Dal 2013 ha, inoltre, svolto il ruolo di responsabile della formazione, imprimendo un impulso significativo all’innovazione dei percorsi formativi e introducendo nuove metodologie e progetti.

L’intitolazione

La targa dedicata a Domenico De Vita nella sala operativa di Protezione civile di backup, al sesto piano di Palazzo LombardiaLa sala di backup dedicata a De Vita, al sesto piano di Palazzo Lombardia, è uno spazio ‘gemello’ della SOR, creata nel 1998 e dal 2026 trasferita a Palazzo Pirelli e intitolata a Giuseppe Zamberletti. La SOR è attiva 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, e rappresenta un presidio permanente per il monitoraggio del territorio, in contatto costante sia con le componenti territoriali, sia con quelle nazionali del sistema di Protezione civile. La sala dedicata a De Vita, dotata delle infrastrutture e delle tecnologie necessarie per svolgere le medesime funzioni, garantisce una struttura di supporto alla SOR, mantenendo attivo il coordinamento delle attività di Protezione civile e per la gestione delle emergenze.
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