Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Donna travolta e uccisa a Milano, Fontana: non è un ‘incidente’

donna travolta e uccisa a Milano

Una donna è stata travolta e uccisa a Milano, nel quartiere Gratosoglio. La 71enne, investita l’11 agosto, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è giunta morta a causa della gravità delle ferite riportate.

“Assurdo. Una tragedia che non può rimanere impunita”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui propri profili Social, ha commento l’incredibile vicenda in cui ha perso la vita Cecilia De Astis, l’anziana milanese che stava camminando per raggiungere una fermata dell’autobus.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

Donna travolta e uccisa a Milano

Gli autori dell’omicidio stradale sono stati individuati e fermati dalla Polizia locale. Sono tutti giovanissimi, fra gli 11 e i 13 anni, residenti in un campo rom della città. L’auto è risultata rubata a un gruppo di turisti francesi. Alla guida risulta ci fosse un ragazzino di 13 anni. “Non è un ‘incidente’ – ha commentato il governatore – è il frutto di una catena di illegalità, arroganza e impunità che parte da lontano e che non può più essere tollerata”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima