Donna travolta e uccisa a Milano, Fontana: non è un ‘incidente’

Una donna è stata travolta e uccisa a Milano, nel quartiere Gratosoglio. La 71enne, investita l’11 agosto, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è giunta morta a causa della gravità delle ferite riportate.

“Assurdo. Una tragedia che non può rimanere impunita”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui propri profili Social, ha commento l’incredibile vicenda in cui ha perso la vita Cecilia De Astis, l’anziana milanese che stava camminando per raggiungere una fermata dell’autobus.

Donna travolta e uccisa a Milano

Gli autori dell’omicidio stradale sono stati individuati e fermati dalla Polizia locale. Sono tutti giovanissimi, fra gli 11 e i 13 anni, residenti in un campo rom della città. L’auto è risultata rubata a un gruppo di turisti francesi. Alla guida risulta ci fosse un ragazzino di 13 anni. “Non è un ‘incidente’ – ha commentato il governatore – è il frutto di una catena di illegalità, arroganza e impunità che parte da lontano e che non può più essere tollerata”.