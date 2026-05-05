Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Sport
  • Ottimizzato per il web da: Emanuele Vertemati
  • Ottimizzato per il web da: Emanuele Vertemati

Dote Sport. Aumenta di 300.000 euro dotazione bando 2025/2026

Regione Lombardia aumenta di 300.000 euro la dotazione del bando Dote Sport 2025 (anno sportivo 2025/2026) per sostenere un numero maggiore di beneficiari

Sottosegretario Picchi: ne potrà beneficiare l'85% dei richiedenti 

Regione Lombardia aumenta di 300.000 euro la dotazione del bando Dote Sport 2025 (anno sportivo 2025/2026) per sostenere un numero maggiore di beneficiari. Sono state, infatti, 27.261 le doti richieste (corrispondenti a 2.726.100 euro), fabbisogno superiore alla dotazione del bando che riesce a soddisfare 20.000 minori.

Dote Sport è un’iniziativa volta a ridurre i costi che le famiglie lombarde sostengono per lo svolgimento di attività sportive da parte dei figli minorenni tramite un contributo a fondo perduto pari a 100 euro.  La Dote, infatti, punta a sostenere la pratica sportiva dei ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 20.000 euro (30.000 euro se nel nucleo è presente un figlio – nato dopo 1 gennaio 2009 – con disabilità).

Dote Sport, dal bando 2026 sostegno notevole all’attività sportiva

“Con la Dote Sport – sottolinea Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – intendiamo continuare a offrire un sostegno concreto alle famiglie lombarde e ai più giovani. Permettendo al maggior numero possibile di ragazzi di avvicinarsi alla pratica sportiva. Ciò senza che le condizioni economiche rappresentino un ostacolo. Lo sport è un formidabile percorso educativo. Insegna dedizione, disciplina e rispetto reciproco. Con questo nuovo stanziamento le richieste soddisfatte salgono dal 74% all’85%, con una distribuzione capillare in tutte le province lombarde”.

Lo stanziamento complessivo sale quindi da 2  a 2, 3 milioni di euro. Una quota del 10% della disponibilità finanziaria è riservata alle famiglie con minori con disabilità. La dotazione economica è ripartita su due ambiti territoriali: Città metropolitana di Milano, incluso il capoluogo, e il resto del territorio regionale, con quote proporzionali al numero di minori nella fascia di età 6-17 anni, residenti in ciascun ambito .

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima