Edilizia residenziale pubblica. Assessore Franco: 12,4 milioni ad Aler Milano e Aler Pavia-Lodi per la manutenzione degli stabili

Regione Lombardia mette in campo ulteriori 12,4 milioni euro da investire nella manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà di Aler Milano e Aler Pavia-Lodi. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Nello specifico, il contributo regionale ammonta a 10.788.000 euro per Aler Milano e a 1.612.000 per Aler Pavia-Lodi.

“Stanziamo risorse rilevanti – evidenzia l’assessore Franco – per consentire alle Aler in questione di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria necessari, affinchè sia assicurata la vivibilità degli edifici e la funzionalità dei servizi correlati, questo anche alla luce degli aumenti dei costi delle lavorazioni edili che si sono verificati negli ultimi anni”.

Il finanziamento consente anche di salvaguardare il livello dei canoni di locazione. “Questo sforzo economico supplementare segnala, una volta di più – conclude l’assessore Franco – che Regione Lombardia c’è e interviene per garantire la sostenibilità del servizio abitativo pubblico, sempre e comunque a beneficio di chi vive negli alloggi popolari”.