LNotizie-Foto/Video. Sanità, Bertolaso: nessun allarmismo su ebola, in Italia non ci sono le condizioni per una diffusione

Due persone in isolamento all’ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall’Uganda per sospetto virus
(LNotizie – Milano, 25 mag) “Non c’è alcun motivo per creare allarmismi. Conosciamo bene queste situazioni e il nostro sistema sanitario è preparato ad affrontarle”. Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, commentando il ricovero precauzionale di due persone all’ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall’Uganda per sospetto caso di ebola.
“Al momento – ha aggiunto Bertolaso – i casi di Bulgarograsso e Lurate Caccivio sono in fase di accertamento all’ospedale Sacco di Milano per le patologie infettive, ebola compresa. Se gli esiti saranno positivi, scatteranno le procedure previste”.
“Abbiamo voluto convocare la stampa – ha spiegato Bertolaso, affiancato da Danilo Cereda dirigente Prevenzione della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia – per fare chiarezza su alcune notizie uscite in queste ore riguardanti un intervento precauzionale su nuclei familiari rientrati dall’Uganda e, in particolare, su due persone che presentavano Sintomatologie riferibili a casi di ebola virus. Insieme ai colleghi del Sacco ipotizziamo si possa trattare di malaria cerebrale”.
“Il resto delle loro famiglie e i parenti provenienti dall’Africa – ha continuato l’assessore – al momento sono sotto isolamento fiduciario. Se i casi in esame saranno positivi, saranno adottate le misure previste dalla nostra check list. Lo vedremo quando conosceremo risultati”. “Siamo in contatto diretto – ha sottolineato – con il ministero della Salute”.
Nel corso della conferenza stampa, è stato confermato che il virus ebola ha un tempi di incubazione di 21 giorni ed è diverso dall’infezione da Hantavirus che si manifesta dopo un’incubazione variabile da 2 a 6 settimane.
Attenzione, video a questo link (https://www.swisstransfer.com/d/8b05647c-7c2c-4cfc-86fa-3941495035f3).
Contiene intervista all’assessore Bertolaso e immagini di copertura. (LNotizie)
ben/mac