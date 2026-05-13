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Hantavirus, negativo il turista inglese in quarantena al Sacco

Gli esami sul paziente inglese contatto di Hantavirus hanno dato esito negativo, è in quarantena al Sacco a Milano

Bertolaso: E' stato sottoposto agli accertamenti virologici previsti per i contatti di caso

“Il cittadino britannico sottoposto nella serata di martedì 12 maggio 2026 ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore”. Lo fa sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

Hantavirus, paziente inglese in quarantena al Sacco è negativo

Il turista britannico, di circa 60 anni, è attualmente in quarantena presso l’ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di Hantavirus. L’uomo si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg del 25 aprile 2026, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell’infezione da Hantavirus.

Obbligo di isolamento

A seguito delle indicazioni diffuse dal Ministero che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, al cittadino inglese è stato notificato l’obbligo di isolamento.
Poiché il turista non dispone di una sistemazione privata idonea (alloggiava in B&B) si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale Sacco, dove trascorrerà il periodo di quarantena.

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