Elezioni, Fontana: auguri e buon lavoro ai nuovi sindaci

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, rivolge “i più sentiti complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci neoeletti o riconfermati in Lombardia e, più in generale, nell’intero Paese in questa tornata elettorale”.

“Dedicarsi alla propria comunità – aggiunge il governatore – è un impegno che richiede passione, responsabilità e spirito di servizio. A tutti voi l’augurio di affrontare questo nuovo percorso con determinazione, attenzione verso i cittadini e amore per il territorio”.

“La Lombardia, infatti – conclude Fontana – cresce anche grazie all’energia, alla visione e all’impegno delle sue amministrazioni locali”.