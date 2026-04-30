I vini lombardi alla conquista del Canada, export cresce del 7%

Le eccellenze del vino lombardo, forti del buon risultato nell’export, si sono rese protagoniste a Toronto (Canada) in occasione dell’evento ‘Tre Bicchieri’ del Gambero Rosso, ospitato presso il Liberty Grand Entertainment Complex della città canadese. Un appuntamento di rilievo internazionale che ha visto in primo piano i vini della regione, sempre più apprezzati per qualità e identità territoriale.

All’evento hanno preso parte direttamente o con le loro bottiglie i Consorzi di tutela di Oltrepò Pavese, Valtènesi, Lugana e Valtellina, portando in Canada una rappresentanza significativa di alcune delle principali aree vitivinicole regionali. Un’occasione per raccontare un crescente posizionamento sui mercati esteri.

Export vino lombardo, Beduschi: importante la missione in Canada

“La presenza delle nostre eccellenze a Toronto – dichiara Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste – rappresenta un passaggio strategico per rafforzare il posizionamento del vino lombardo in un mercato che dimostra interesse e margini di crescita molto rilevanti”. “Occasioni come questa – sottolinea l’assessore di Regione Lombardia – ci permettono non solo di consolidare le relazioni commerciali, ma anche di far conoscere in modo diretto la qualità e l’identità dei nostri prodotti a interlocutori chiave della distribuzione”.

Una fase complessa

“Il settore vinicolo – prosegue Beduschi – vive attualmente una fase complessa, tra tensioni geopolitiche, dazi e cambiamenti nei consumi. E ciò, soprattutto tra i giovani. Tuttavia, se a livello nazionale l’export cala di quasi quattro punti, la Lombardia cresce del +7,1%, superando i 330 milioni di euro. Un risultato che premia la scelta di puntare sulla qualità: un segmento più solido, meno sensibile al prezzo e più legato a un consumo consapevole”.

Coinvolgimento del Liquor Control Board of Ontario

In Canada, due le masterclass organizzate per il pubblico: la prima, rivolta a circa 40 esperti del settore tra operatori, buyer e professionisti; la seconda dedicata ai referenti del Liquor Control Board of Ontario (LCBO), uno dei più importanti monopoli provinciali del settore in Nord America, responsabile dell’importazione, distribuzione e vendita di alcolici in Ontario, con un volume d’affari superiore ai 4 miliardi di dollari canadesi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione internazionale finanziato da Regione Lombardia per sostenere l’export agroalimentare e valorizzare le produzioni di qualità, rafforzando la presenza delle imprese sui mercati esteri più dinamici e ad alto potenziale.

“Il coinvolgimento del LCBO – conclude Beduschi – evidenzia il valore di un’iniziativa che parla a un sistema strutturato e altamente selettivo. Il mercato canadese rappresenta una grande opportunità: qui i vini lombardi possono trovare spazi di crescita importanti”.