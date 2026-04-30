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Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile
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Riaperta la biglietteria della stazione di Codogno (Lodi)

Lucente: consegniamo ai cittadini un luogo che si sta rinnovando

Sopralluogo dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, nella giornata del 30 aprile 2026, alla stazione ferroviaria di Codogno (Lodi), in occasione della riapertura della biglietteria, chiusa dal 9 marzo per un completo rinnovamento della struttura. Accompagnato dalla consigliera regionale Patrizia Baffi, dal sindaco di Codogno Francesco Passerini e dai dirigenti di Trenord Leonardo Cesarini (direttore commerciale) e Angelo Brienza (responsabile canali di vendita), l’assessore ha potuto verificare i nuovi spazi funzionali.

Riqualificazioni importanti per migliorare accessibilità e sicurezza

“Consegniamo ai cittadini – ha detto Lucente – una stazione che, grazie agli interventi di Trenord e RFI, si sta completamente rinnovando, con riqualificazioni importanti che prevedono notevoli miglioramenti anche in termini di accessibilità e sicurezza. L’obiettivo è permettere ai viaggiatori di usufruire nel migliore dei modi di tutti i servizi necessari per il loro tragitto ferroviario, a cominciare da una biglietteria moderna e adeguata alle esigenze del territorio”.

Stazione di Codogno, la nuova biglietteria

In foto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, durante il sopralluogo alla stazione di Codogno (Lodi), insieme ai vertici di TrenordLa biglietteria era stata chiusa lo scorso 9 marzo, “ma sin da subito – ha ricordato l’assessore – mi sono attivato con i vertici di Trenord per alleviare i disagi ai pendolari. Nei primi giorni di criticità, anche con la macchinetta emettitrice di biglietti guasta, gli addetti dell’azienda permettevano ai viaggiatori di fare il biglietto a bordo treno senza alcun sovrapprezzo. Successivamente abbiamo provveduto, all’interno dei locali della stazione, all’installazione di una nuova macchinetta automatica per l’emissione dei titoli di viaggio”.

“Un percorso – ha concluso Lucente – che ci ha portato ora alla riapertura della nuova biglietteria. A dimostrazione dell’impegno di Regione Lombardia nel consegnare ai viaggiatori strutture e mezzi moderni, funzionali e adeguati alle necessità del sistema trasportistico del territorio”.
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