La domanda di eventi sportivi cresce nei territori lombardi e la Regione risponde con un ulteriore investimento. La Giunta regionale ha approvato la delibera, pubblicata oggi sul Burl, che aumenta di 250.000 euro la dotazione della misura ‘Bando a sostegno di manifestazioni sportive’ per le iniziative previste nel trimestre aprile–giugno 2026. Grazie all’incremento, le risorse disponibili per il trimestre passano da 750.000 euro a 1 milione di euro, mentre la dotazione complessiva del bando raggiunge così i 1,9 milioni di euro.

“Questo stanziamento aggiuntivo – sottolinea il sottosegretario allo Sport e Giovani Federica Picchi – ci consentirà di soddisfare oltre il 40% delle domande ammissibili, ampliando in modo significativo il numero di iniziative sostenute. La partecipazione al bando è stata superiore a ogni previsione e conferma la vitalità del sistema sportivo lombardo. È per noi importante sostenerlo perché è leva di socialità, benessere psico-fisico della comunità e attrattività turistica”.

L’incremento delle risorse permetterà di far scorrere la graduatoria finanziando ulteriori 27 manifestazioni, oltre alle 57 già ammesse, previste questa primavera sul territorio regionale, dalla pianura alla montagna. Manifestazioni agonistiche e amatoriali che riguardano una varietà di discipline, dal nuoto al rugby, dal tennis al basket e come sempre tante gare ciclistiche e competizioni podistiche.

“Dal tennis al bowling, dal gravel al rally, dal calcio alla kickboxing fino alla vela e rugby: sono solo alcune delle discipline che animeranno le manifestazioni sportive in programma in quasi tutte le province lombarde da aprile a giugno 2026, e alle quali tutta la cittadinanza lombarda è invitata”.