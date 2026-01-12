In Lombardia falò tradizionali esclusi da divieti di combustione

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, una delibera che definisce le disposizioni in materia di svolgimento dei falò legati alla tradizione locale e alle rievocazioni storiche. Il testo ammortizza così, la tutela dell’identità culturale con gli standard del Piano Regionale per gli Interventi sulla Qualità dell’Aria (PRIA).

Falò tradizionali: in Lombardia da quest’anno esclusi dai divieti

Nello specifico, il provvedimento stabilisce che, a partire da quest’anno, i fuochi rituali e i falò organizzati in occasione di ricorrenze riconosciute dai Comuni siano esclusi dai divieti di combustione all’aperto.

Maione: diamo regole certe ed equilibrate

“L’obiettivo del provvedimento – sottolinea Maione – è fornire ai territori un quadro normativo certo e improntato all’equilibrio. Abbiamo definito regole chiare per consentire il mantenimento delle tradizioni locali per noi patrimonio identitario da difendere”.