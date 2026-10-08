Appuntamento con l’edizione 2026 del Fast Cross il prossimo weekend sulla pista di Arsago Seprio (Varese). Lo storico evento che per decenni ha infiammato il pubblico di appassionati arriva nel cuore della ‘movida varesina del tassello‘, in una veste rinnovata. Dopo tre edizioni ‘by night’, cambia pelle. Fast Cross ha una storia che parte da Arsago Seprio e raccoglie consensi molto lontano. Nel corso degli anni, questa pista ha accolto, infatti, piloti provenienti da tutto il mondo e ha costruito un rapporto speciale con chi segue il motocross. Come in tutti i ‘single event’ che si rispettino.

Vernissage a Palazzo Lombardia

Oggi la presentazione a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, e del sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Presente Fabio Tognella, imprenditore, grande appassionato e ‘patron’ della manifestazione e i campioni Tom Vialle, Jeffrey Herlings, Cooper Webb e Andrea Adamo prnti a sfidarsi tra i canali della pista di Arsago Seprio.

Presidente Fontana: Lombardia patria delle due ruote

“La Lombardia – ha ricordato Fontana – è da sempre patria delle due ruote, con e senza motore. È importante conservare sul nostro territorio la storia di questo evento, che una tradizione ultraventennale e un livello di internazionalità molto particolare. Una competizione nobilitata da grandi piloti di livello mondiale, sostenuti da imprese in prima linea nell’organizzare questi appuntamenti di prestigio. Aziende che ci aiutano a dare una mano a sostenere la nostra Lombardia nel mondo, ad attirare persone appassionate, atleti e accompagnatori che domenica riempiranno la pista di Arsago. Regione Lombardia sostiene tutto ciò che va a favore delle iniziative dei cittadini, e come in questo caso degli appassionati di una disciplina così particolare”.

Sottosegretario Picchi: importante opportunità per la provincia di Varese

“Regione Lombardia – ha ricordato il sottosegretario Picchi – sostiene il FastCross 2026 attraverso il bando dedicato alle manifestazioni sportive sul territorio, riconoscendo il valore di un evento internazionale che coniuga spettacolo, tradizione sportiva e promozione del territorio. La manifestazione rappresenta un’importante opportunità per la provincia di Varese e per l’intera Lombardia, grazie alla capacità di attrarre atleti di livello mondiale, appassionati e visitatori. Particolarmente significativa è l’attenzione riservata alle categorie giovanili, che contribuisce alla crescita del movimento motociclistico e alla diffusione dei valori dello sport tra le nuove generazioni”.

Campioni del mondo al via

Ad aprire il ricco parterre di campioni Andrea Adamo. Nel 2023 ha conquistato il titolo mondiale MX2 in Italia, a Maggiora. Quest’anno è passato alla MXGP, la classe principale del Mondiale, e ha chiuso la sua stagione d’esordio al quinto posto assoluto.

Tom Vialle

Vialle, francese di Avignone, è stato due volte campione del mondo MX2, nel 2020 e nel 2022. Poi è andato negli Stati Uniti e ha vinto per due anni consecutivi il campionato Supercross 250 della costa Est. Tornato nel Mondiale motocross, quest’anno ha chiuso quarto nella MXGP.

Jeffrey Herlings

L’olandese è campione del mondo MXGP 2026. È il suo sesto titolo mondiale. Con 125 Gran Premi vinti in carriera, è il pilota con più vittorie nella storia del Mondiale motocross.

Cooper Webb

Dagli Stati Uniti arriva uno dei grandi nomi del Supercross: ha vinto tre titoli nella 450, la classe principale, compreso quello del 2025. Prima ne aveva conquistati altri due nella 250.»

Gare, incontri con i piloti e spettacolo

Chi segue il motocross troverà alcuni dei suoi grandi protagonisti internazionali. Chi lo scopre per la prima volta, magari insieme ai bambini, potrà avvicinarsi a questo sport e vivere da vicino l’emozione delle evoluzioni dei campioni e tutto quello che succede intorno alla pista.

Fast Cross 2026, le novità di quest’anno

FastCross si svolgerà su due giornate. Il sabato darà più spazio ai giovani piloti; la domenica i grandi campioni e le gare più attese. Due giornate diverse, da vivere come un unico weekend.

E poi ci sono i momenti che rendono FastCross riconoscibile. Le sfide uno contro uno: due piloti, pochi minuti e la pressione di avere l’avversario proprio lì accanto. E il freestyle, con salti ed evoluzioni che riescono a sorprendere anche chi di motocross se ne intende. Il pubblico potrà entrare nel paddock, incontrare i piloti e seguire da vicino quello che accade. Quello a cui tutti gli appassionati ambiscono, tra una manche e l’altra.

Uno contro uno

Un momento da non perdere è l’ ‘uno contro uno’. Lì la sfida è chiarissima anche per chi vede una gara per la prima volta: due piloti si guardano negli occhi, partono, e in pochi minuti si decide tutto. In pista anche i giovani delle categorie MXJ85 e MXJ125 insieme ai piloti del FastCross: generazioni diverse che condivideranno il tracciato, il paddock e l’atmosfera dell’evento.

Fast Cross 2026, una storia che parte da lontano

Il sabato si comincia con prove, qualifiche e sfide uno contro uno dei giovani piloti. La domenica arrivano le finali decisive, la sfida uno contro uno del FastCross e, alle 16.45, il King of FastCross, il Main Event.

“FastCross – ha ricordato Fabio Tognella – ha una storia che parte da Arsago Seprio e arriva ben oltre la Lombardia. Nel corso degli anni, questa pista ha accolto piloti provenienti da tutto il mondo e ha costruito un rapporto speciale con chi segue il motocross. Ma un evento di questa portata non si realizza da soli. Accanto all’organizzazione ci sono aziende lombarde che operano in settori diversi, alcune con una presenza internazionale, e che hanno scelto di contribuire a questa edizione”.