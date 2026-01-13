‘Campaccio Cross Country‘ 2026 al via sabato 24 e domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano (MI). L’evento è stato presentato a Milano, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

L’edizione 2026 si caratterizza per il cambio della data rispetto al tradizionale appuntamento del 6 gennaio. Questo per evitare la sovrapposizione con i Campionati Mondiali di Corsa Campestre di Tallahassee (Florida, USA) e garantire così la presenza dei migliori specialisti a livello globale.

Memorabile l’ultima edizione del 6 gennaio 2025, per il trionfo dell’azzurra Nadia Battocletti, testimonial dell’evento, che ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio dopo 31 anni.

Un evento dall’alto valore sociale

“Torna il Campaccio, la corsa campestre più ‘glocal’ d’Italia – ha sottolineato Picchi – un evento contemporaneamente globale e locale. Capace di generare valore per la comunità di San Giorgio su Legnano (MI) e proiettare, allo stesso tempo, la Lombardia nel cuore dell’atletica internazionale”.

“Il Campaccio – ha aggiunto il sottosegretario sottolineando il valore sociale dell’evento – è un esempio virtuoso di sport come strumento di comunità. 6.500 spettatori nella precedente edizione, 140 volontari, gare inclusive riconosciute da FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). A ciò si aggiunge e un’intera giornata dedicata alle prove non competitive. È la dimostrazione concreta che lo sport può essere davvero di tutti e per tutti”.

Il Campaccio è anche un generatore di cultura sportiva, inclusione e sostenibilità. “Da quasi settant’anni – ha osservato Picchi – questa corsa racconta la capacità del territorio di unire tradizione, innovazione e passione sportiva. Attirando atleti di livello mondiale e migliaia di appassionati. Non si limita alla competizione ma promuove educazione, consapevolezza e approfondimento. I seminari dedicati ai temi climatici e alla performance, insieme ai nuovi progetti sulla sostenibilità, mostrano una visione moderna e responsabile per un evento che guarda al futuro senza perdere il legame con la propria storia”.

Campaccio Cross Country 2026, una corsa pluripremiata

La manifestazione è tappa Gold del circuito Cross Country Tour World Athletics, ed è insignita della World Heritage Plaque. Tra i riconoscimenti si aggiunge l’Award di Manager Sportivi Associati 2025 come Evento Sostenibile, identità riconosciuta anche dallo standard internazionale Athletics for a Better World, primo cross al mondo. Anche la società organizzatrice, US Sangiorgese, è stata premiata con la ‘Stella d’Oro al Merito Sportivo‘, grazie a una storia di dedizione e passione per l’attività sportiva e la sua natura multidisciplinare.

Forte è il senso di appartenenza con il territorio, un legame forte tra U.S. Sangiorgese e della sua comunità. Il Campaccio sarà anche ‘POPolare’ grazie ai due eventi speciali del sabato mattina. La 5K Charity Run ‘Corri con i campioni’ e il 6° Nordic Walking Sangiorgese. Una definizione calzante per una manifestazione che ha tutto il carattere del prestigio acquisito nelle tante edizioni che hanno fatto la storia, dei nomi di atleti di straordinaria caratura e dei riconoscimenti che la collocano tra le gare che, allo stesso tempo, hanno saputo evolversi e stare al passo coi tempi.