Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Sport

Brugherio/MB, 10 e 11 gennaio 2026 i Campionati Italiani Ciclocross

campionati italiani ciclocross brugherio

Picchi: Lombardia sempre più punto di riferimento per il ciclismo fuoristrada

Brugherio (Monza Brianza) è pronta ad accogliere sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026 i Campionati italiani di ciclocross presso il parco Increa. L’evento è stato presentato giovedì 4 dicembre 2025 a Palazzo Lombardia. Sono intervenuti Stefano Pedrinazzi, presidente comitato regionale Lombardia FCI, Roberto Assi, sindaco di Brugherio, e gli organizzatori Paolo, Alessandro e Monica Guerciotti. Un appuntamento di livello nazionale importante per il settore, organizzato da due realtà di riferimento del settore, la Fas Airport Services Guerciotti Premac e la società sportiva Mtb Increa di Brugherio.

A pochi anni dall’ultima edizione ospitata nella regione, il ciclocross torna in Lombardia. Confermando la sua centralità nel panorama nazionale della disciplina. L’edizione 2026 sarà valida anche come Gp Guerciotti, giunto alla 46ª edizione, e come 16ª edizione del Brugherio CX International.

Ciclocross, Campionati Italiani Brugherio al parco Increa

Nel  corso della presentazione il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha portato il suo saluto. “Un appuntamento prezioso per lo sport e fondamentale per il ciclocross – ha detto in un messaggio in videocollegamento -. Il ciclocross torna in Lombardia grazie al lavoro congiunto di una realtà storica come la Guerciotti e di una piccola ma straordinaria associazione locale come MTB Increa. Uno sport adrenalinico, che coinvolge i giovani e che ci permette di scoprire le diverse zone dove lo sport è protagonista nella nostra regione”.

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega a Sport e Giovani Federica Picchi“Ringrazio anche il Comune di Brugherio e il suo sindaco Roberto Assi – ha aggiunto Picchi – per aver messo a disposizione il parco Increa, uno spazio pubblico riqualificato che diventerà la cornice ideale per un evento sportivo di rilevanza nazionale. Desidero ringraziare il presidente del Comitato Regionale FCI Lombardia, Stefano Pedrinazzi, i presidenti delle società organizzatrici, Paolo Guerciotti e Rosa Di Gioia, e soprattutto i volontari che lavoreranno sul campo per garantire il perfetto svolgimento della manifestazione. Senza il loro impegno costante, eventi di questa portata non sarebbero possibili”.

“Questo Campionato – ha detto il sindaco di Brugherio, Roberto Assi – è più di un evento, in ballo c’è il tema dell’educare e dell’educarsi, in un momento storico in cui c’è grande bisogno di educatori. Chi organizza questa gara ha saputo creare un rapporto forte con la comunità, e lo si capirà dall’effetto che l’evento avrà. Non sarà solo un appuntamento di prestigio, ma un’occasione per educare attraverso la fatica, il rispetto dell’avversario e delle regole”. La rassegna coinvolgerà nei due giorni di gara le categorie Juniores, Under 23, Elite e Amatori.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima