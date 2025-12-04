Brugherio (Monza Brianza) è pronta ad accogliere sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026 i Campionati italiani di ciclocross presso il parco Increa. L’evento è stato presentato giovedì 4 dicembre 2025 a Palazzo Lombardia. Sono intervenuti Stefano Pedrinazzi, presidente comitato regionale Lombardia FCI, Roberto Assi, sindaco di Brugherio, e gli organizzatori Paolo, Alessandro e Monica Guerciotti. Un appuntamento di livello nazionale importante per il settore, organizzato da due realtà di riferimento del settore, la Fas Airport Services Guerciotti Premac e la società sportiva Mtb Increa di Brugherio.

A pochi anni dall’ultima edizione ospitata nella regione, il ciclocross torna in Lombardia. Confermando la sua centralità nel panorama nazionale della disciplina. L’edizione 2026 sarà valida anche come Gp Guerciotti, giunto alla 46ª edizione, e come 16ª edizione del Brugherio CX International.

Ciclocross, Campionati Italiani Brugherio al parco Increa

Nel corso della presentazione il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha portato il suo saluto. “Un appuntamento prezioso per lo sport e fondamentale per il ciclocross – ha detto in un messaggio in videocollegamento -. Il ciclocross torna in Lombardia grazie al lavoro congiunto di una realtà storica come la Guerciotti e di una piccola ma straordinaria associazione locale come MTB Increa. Uno sport adrenalinico, che coinvolge i giovani e che ci permette di scoprire le diverse zone dove lo sport è protagonista nella nostra regione”.

“Ringrazio anche il Comune di Brugherio e il suo sindaco Roberto Assi – ha aggiunto Picchi – per aver messo a disposizione il parco Increa, uno spazio pubblico riqualificato che diventerà la cornice ideale per un evento sportivo di rilevanza nazionale. Desidero ringraziare il presidente del Comitato Regionale FCI Lombardia, Stefano Pedrinazzi, i presidenti delle società organizzatrici, Paolo Guerciotti e Rosa Di Gioia, e soprattutto i volontari che lavoreranno sul campo per garantire il perfetto svolgimento della manifestazione. Senza il loro impegno costante, eventi di questa portata non sarebbero possibili”.

“Questo Campionato – ha detto il sindaco di Brugherio, Roberto Assi – è più di un evento, in ballo c’è il tema dell’educare e dell’educarsi, in un momento storico in cui c’è grande bisogno di educatori. Chi organizza questa gara ha saputo creare un rapporto forte con la comunità, e lo si capirà dall’effetto che l’evento avrà. Non sarà solo un appuntamento di prestigio, ma un’occasione per educare attraverso la fatica, il rispetto dell’avversario e delle regole”. La rassegna coinvolgerà nei due giorni di gara le categorie Juniores, Under 23, Elite e Amatori.