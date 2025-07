Ferrovienord, da Regione ulteriori 41 milioni per la manutenzione

Regione Lombardia mette in campo ulteriori 41 milioni di euro per interventi di riqualificazione e manutenzione della rete ferroviaria di Ferrovienord (FN). La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, e di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha approvato una delibera che aggiorna il Contratto di programma tra Regione e FN prevedendo lo stanziamento di nuove risorse per la rete ferroviaria regionale.

Nuovi fondi per la manutenzione della rete di Ferrovienord

I nuovi fondi sono finalizzati a garantire la copertura finanziaria di opere funzionali alla sicurezza e all’efficienza dell’infrastruttura. Gli ambiti principali di intervento sono 3: il rinnovo dell’armamento sulla rete, il rinnovo dei sistemi di segnalamento ferroviario, il rifacimento della trazione elettrica (ovvero le linee aeree).

Terzi: implementare funzionalità tecnologica e sicurezza ferroviaria

“L’impegno di Regione per la rete ferroviaria di nostra competenza – sottolinea l’assessore Terzi – è costante e si traduce in un ulteriore sforzo finanziario che ha l’obiettivo di migliorare un’infrastruttura assolutamente strategica per il nostro territorio, con ramificazioni in 5 province lombarde e un sistema capillare di stazioni. Le opere di manutenzione, potenziamento e adeguamento della rete sono spesso poco visibili agli utenti, ma sono decisivi per implementare funzionalità tecnologica e sicurezza ferroviaria. Complessivamente il Contratto di programma con Ferrovienord vale oltre 2,1 miliardi di euro tra nuovi lavori e interventi manutentivi”.

Lucente: mobilità all’avanguardia per le esigenze dei cittadini

“Gli interventi finanziati – evidenzia l’assessore Lucente – sono fondamentali per offrire un servizio ferroviario con sempre più qualità e regolarità, limitando il più possibile disagi e inconvenienti. Risorse strategiche che dimostrano l’impegno di Regione nel potenziare ulteriormente il sistema ferroviario regionale, fornendo un sistema integrato di mobilità sostenibile all’avanguardia e in grado di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini”.