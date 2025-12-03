Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità
  • Ottimizzato per il web da: Paolo Guido Bassi
  • Ottimizzato per il web da: Paolo Guido Bassi

Disabilità, in Regione Lombardia il Festival dell’inclusione

disabilità regione festival

Assessore Lucchini: il talento di questi giovani fa capire come sia davvero possibile superare barriere fisiche e culturali

Anche quest’anno Regione Lombardia celebra il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità , realizzando il Festival Lombardo dell’inclusione.

Sul palco dell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia si sono alternati gruppi e realtà che rappresentano eccellenze inclusive del territorio lombardo. Fra questi:
Si Può Fare Band : gruppo bresciano formato da persone con disabilità, musicisti ed educatori, nato per promuovere la cultura dell’inclusione sociale attraverso la musica.
Ottava Nota : progetto sociale e orchestrale della scuola di musica di via Marco Bruto (Milano), ispirato al metodo di José Antonio Abreu e rivolto a ragazzi con fragilità sociali e disabilità provenienti dai quartieri Salomone–Forlanini–Ponte Lambro.
Drum Theatre : ensemble di percussionisti nato da un progetto ideato da Sergio Cherubin, noto per spettacoli che uniscono percussioni, teatro e clowneria, finalisti a Italia’s Got Talent e già esibitisi in importanti eventi nazionali.

Festival Lombardo dell'inclusione 2025

Le performance del Festival

Accanto alle performance musicali, si sono esibiti:
ENS Lombardia con una performance in Lingua dei Segni Italiana.
Polisportiva Andes H di Mantova, con una coreografia pop.
Ugualmente Artisti , realtà inclusiva che coinvolge oltre 120 partecipanti dai 10 ai 70 anni, nata nel 2016 grazie alla collaborazione con Francesco Tognetti.

La disabilità non è una barriera

Il Festival, inoltre, è stato arricchito anche dai contributi di:
Giada Canino , campionessa mondiale, europea e italiana di danza paralimpica.
SkiAbility , progetto Arge Alp dedicato alla valutazione dell’accessibilità dei comprensori sciistici alpini, con due siti pilota in Lombardia (Colere e Piani di Bobbio).

“Quella di oggi è prima di tutto una festa – ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini , promotrice dell’iniziativa – nonché un modo per dire grazie alle tante associazioni del terzo settore e del privato sociale attive sul territorio, perché se oggi questi ragazzi sono qui a esibire i loro talenti, lo dobbiamo anche a chi ha vivere in loro. Regione Lombardia – ha sottolineato Lucchini – vuole valorizzare proprio questo: la rete, la forte alleanza fra istituzioni , famiglie e associazioni che a questi giovani di esprimere le loro capacità E’ – ha proseguito l’esponente della Giunta – la dimostrazione di come sia possibile superare certe barriere , sia fisiche che culturali Lanciamo un messaggio importante a tutta la nostra comunità, soprattutto alle nuove generazioni .

Festival Lombardo dell'inclusione 2025

Valorizzare ogni abilità

All’iniziativa era presente anche il sottosegretario regionale allo Sport e Giovani Federica Picchi : “Sensibilizzare i giovani a tematiche come queste è una delle missioni più importanti che mi sono posta fin dall’inizio del mio mandato – ha dichiarato il sottosegretario – le nuove generazioni sono il nostro presente e il nostro futuro , favorendo in loro un’attenzione forte e concreta verso la valorizzazione dei diversi talenti e diverse abilità è un dovere istituzionale e civile. Solo così possiamo gettare le basi per una società migliore. Ringrazio l’assessore Elena Lucchini e la sua direzione per questo bel gioco di squadra”.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima