Disabilità, in Regione Lombardia il Festival dell’inclusione

Anche quest’anno Regione Lombardia celebra il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità , realizzando il Festival Lombardo dell’inclusione.

Sul palco dell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia si sono alternati gruppi e realtà che rappresentano eccellenze inclusive del territorio lombardo. Fra questi:

• Si Può Fare Band : gruppo bresciano formato da persone con disabilità, musicisti ed educatori, nato per promuovere la cultura dell’inclusione sociale attraverso la musica.

• Ottava Nota : progetto sociale e orchestrale della scuola di musica di via Marco Bruto (Milano), ispirato al metodo di José Antonio Abreu e rivolto a ragazzi con fragilità sociali e disabilità provenienti dai quartieri Salomone–Forlanini–Ponte Lambro.

• Drum Theatre : ensemble di percussionisti nato da un progetto ideato da Sergio Cherubin, noto per spettacoli che uniscono percussioni, teatro e clowneria, finalisti a Italia’s Got Talent e già esibitisi in importanti eventi nazionali.

Le performance del Festival

Accanto alle performance musicali, si sono esibiti:

• ENS Lombardia con una performance in Lingua dei Segni Italiana.

• Polisportiva Andes H di Mantova, con una coreografia pop.

• Ugualmente Artisti , realtà inclusiva che coinvolge oltre 120 partecipanti dai 10 ai 70 anni, nata nel 2016 grazie alla collaborazione con Francesco Tognetti.

La disabilità non è una barriera

Il Festival, inoltre, è stato arricchito anche dai contributi di:

• Giada Canino , campionessa mondiale, europea e italiana di danza paralimpica.

• SkiAbility , progetto Arge Alp dedicato alla valutazione dell’accessibilità dei comprensori sciistici alpini, con due siti pilota in Lombardia (Colere e Piani di Bobbio).

“Quella di oggi è prima di tutto una festa – ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini , promotrice dell’iniziativa – nonché un modo per dire grazie alle tante associazioni del terzo settore e del privato sociale attive sul territorio, perché se oggi questi ragazzi sono qui a esibire i loro talenti, lo dobbiamo anche a chi ha vivere in loro. Regione Lombardia – ha sottolineato Lucchini – vuole valorizzare proprio questo: la rete, la forte alleanza fra istituzioni , famiglie e associazioni che a questi giovani di esprimere le loro capacità E’ – ha proseguito l’esponente della Giunta – la dimostrazione di come sia possibile superare certe barriere , sia fisiche che culturali Lanciamo un messaggio importante a tutta la nostra comunità, soprattutto alle nuove generazioni .

Valorizzare ogni abilità

All’iniziativa era presente anche il sottosegretario regionale allo Sport e Giovani Federica Picchi : “Sensibilizzare i giovani a tematiche come queste è una delle missioni più importanti che mi sono posta fin dall’inizio del mio mandato – ha dichiarato il sottosegretario – le nuove generazioni sono il nostro presente e il nostro futuro , favorendo in loro un’attenzione forte e concreta verso la valorizzazione dei diversi talenti e diverse abilità è un dovere istituzionale e civile. Solo così possiamo gettare le basi per una società migliore. Ringrazio l’assessore Elena Lucchini e la sua direzione per questo bel gioco di squadra”.