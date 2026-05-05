Per celebrare la Festa della Mamma 2026 domenica 10 maggio, Palazzo Lombardia apre le sue porte alle mamme e alle loro famiglie per ammirare Milano da una prospettiva mozzafiato.

Anche se le previsioni meteo al momento indicano che sarà una giornata con tempo instabile, chi vorrà offrire per l’occasione un gesto speciale, potrà comunque partecipare a sono numerose le iniziative organizzate dalla Regione per famiglie e bambini.

Il Belvedere Berlusconi sarà aperto a tutti, solo su prenotazione, dalle 10 alle 18. Le visite al 39esimo piano, dove sarà allestito un esclusivo photo booth per immortalare in una foto ricordo l’esperienza dell’ammirazione dello skyline, sono come sempre gratuite.

Per l’occasione, sarà possibile usufruire di una breve sessione di make-up personalizzato. Al piano terra di Palazzo Lombardia, nel foyer antistante accessibile dallo Spazio NP, saranno predisposte dieci postazioni con professionisti del settore.

Info e accessibilità – Per partecipare è necessario inserire le informazioni richieste e cliccare su ‘Registrati’ al link:

https://experience.regione.lombardia.it/it/belvedere-experience-festa-della-mamma-37

selezionando la data e la fascia oraria; cliccare su ‘prenota’ e confermare per registrare la scelta effettuata.

Per i minori accompagnati non è prevista la registrazione. Per persone con disabilità e donne in gravidanza, è stato creato un accesso prioritario. L’ingresso agli animali è vietato, ad eccezione dei cani guida.