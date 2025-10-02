Logo Regione Lombardia

Celebrata la Festa dei Nonni al Belvedere di Palazzo Lombardia

Un nonno con il nipote in braccio durante la festa dei nonni al Belvedere di Palazzo Lombardia

Pomeriggio speciale ad ‘alta quota’ in compagnia dei nipoti

Celebrata al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ la Festa dei Nonni con un momento speciale in compagnia dei loro nipoti.

Il 39° piano di Palazzo Lombardia è stato trasformato in un set fotografico per immortalare un momento speciale.

I nonni, con i nipoti in braccio, si sono soffermati per ammirare il panorama di Milano dall’alto, complice anche una bella giornata di sole autunnale.

Festa dei Nonni, la giornata a Palazzo Lombardia

L’assessore regionale alla Famiglia, Elena Lucchini, in compagnia di due anziani durante le celebrazioni della festa dei nonni a Palazzo LombardiaA fare gli onori di casa, l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini. L’esponente della Giunta si è intrattenuta con i visitatori, grandi e piccoli, per rendere ancora più ‘unica’ la giornata dedicata a chi svolge un ruolo cruciale nel tessuto sociale ed educativo, offrendo sostegno, saggezza e legami affettivi unici.

In occasione della Festa dei Nonni a Palazzo Lombardia Lombardia, adulti e nipoti hanno trascorso un pomeriggio ‘ad alta quota’ da ricordare, scattando fotografie in una elegante cornice a tema e ricevendone una in omaggio. A tutti è stata donata la celebre poesia dedicata ai nonni e scritta dall’autore bresciano Roberto Piumini.
