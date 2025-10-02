Celebrata la Festa dei Nonni al Belvedere di Palazzo Lombardia

Celebrata al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ la Festa dei Nonni con un momento speciale in compagnia dei loro nipoti.

Il 39° piano di Palazzo Lombardia è stato trasformato in un set fotografico per immortalare un momento speciale.

I nonni, con i nipoti in braccio, si sono soffermati per ammirare il panorama di Milano dall’alto, complice anche una bella giornata di sole autunnale.

Festa dei Nonni, la giornata a Palazzo Lombardia

A fare gli onori di casa, l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini. L’esponente della Giunta si è intrattenuta con i visitatori, grandi e piccoli, per rendere ancora più ‘unica’ la giornata dedicata a chi svolge un ruolo cruciale nel tessuto sociale ed educativo, offrendo sostegno, saggezza e legami affettivi unici.

In occasione della Festa dei Nonni a Palazzo Lombardia Lombardia, adulti e nipoti hanno trascorso un pomeriggio ‘ad alta quota’ da ricordare, scattando fotografie in una elegante cornice a tema e ricevendone una in omaggio. A tutti è stata donata la celebre poesia dedicata ai nonni e scritta dall’autore bresciano Roberto Piumini.