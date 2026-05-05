Lombardia stanzia 1,39 milioni ai Consorzi di bonifica

Nuove risorse ai Consorzi di bonifica della Lombardia per la manutenzione dei corsi d’acqua e la sicurezza del territorio. Regione Lombardia stanzia, infatti, 1.393.967 milioni di euro per finanziare interventi di manutenzione ordinaria del Reticolo idrico principale che comprende i fiumi e i corsi d’acqua principali di interesse regionale o nazionale tra i quali i fiumi Po, Adda, Oglio, Ticino e Mincio nei territori dei comprensori di bonifica. Gli stanziamenti serviranno a finanziare interventi diffusi come la pulizia degli alvei, la rimozione della vegetazione che ostacola il deflusso e la manutenzione delle opere idrauliche esistenti, azioni essenziali per prevenire criticità in caso di eventi meteo intensi.

La delibera è stato approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) di concerto con gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Massimo Sertori (Enti locali e Montagna).

Comazzi: Risorse concrete per interventi puntuali e continui –

“Sono risorse concrete – ha sottolineato l’assessore Comazzi – che garantiranno interventi puntuali e continui di manutenzione dei corsi d’acqua. La prevenzione del dissesto idrogeologico passa anche da un’azione diffusa e costante sul territorio, capace di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi per cittadini, imprese e infrastrutture. Con questo provvedimento rafforziamo un approccio basato sulla cura ordinaria e programmata del territorio, elemento essenziale per la sua sicurezza”.

Le risorse ai Consorzi di bonifica della Lombardia

Il riparto delle risorse è stato definito in base alla lunghezza del Reticolo idrico principale presente nei singoli comprensori, così da garantire una distribuzione coerente con le esigenze dei territori. Le attività saranno realizzate dai Consorzi di bonifica, in coordinamento con le autorità idrauliche competenti, assicurando un’azione condivisa ed efficace su scala regionale. L’erogazione prevede un primo acconto pari al 90% dell’importo assegnato e il saldo a conclusione degli interventi, con rendicontazione entro il 31 dicembre 2026.

Beduschi: prevenzione delle criticità e tutela del territorio

“Regione Lombardia – ha commentato l’assessore Beduschi – con questo provvedimento ribadisce la centralità dei Consorzi di bonifica, protagonisti insostituibili nella difesa idraulica del territorio. Il loro lavoro non si limita a garantire l’irrigazione e l’approvvigionamento idrico per l’agricoltura, ma rappresenta anche un presidio fondamentale per la sicurezza del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico. Gli interventi di manutenzione finanziati vanno esattamente nella direzione di rafforzare una presenza operativa capillare, capace di prevenire criticità e tutelare concretamente territori, cittadini e attività economiche”.

La Russa: attenzione costante e gestione attenta garantiscono sicurezza ai cittadini

“Queste risorse – ha spiegato l’assessore La Russa – sono fondamentali per potenziare la capacità di risposta del territorio di fronte alle sfide climatiche sempre più frequenti. Investire nella manutenzione ordinaria significa mettere la Protezione Civile nelle migliori condizioni per operare, agendo d’anticipo sulle criticità idrauliche. La sicurezza dei nostri cittadini si costruisce con la prevenzione costante e una gestione attenta dei corsi d’acqua, riducendo drasticamente i rischi di esondazioni e allagamenti“.

Sertori: stanziamenti garantiscono interventi di manutenzione e tutela

“Grazie a queste nuove ed importanti risorse – ha puntualizzato l’assessore Sertori – attraverso i Consorzi di bonifica saranno realizzati interventi concreti di manutenzione e regimazione dei corsi d’acqua, concorrendo a prevenire il rischio idrogeologico e tutelando i nostri territori. In questo periodo si stanno infatti moltiplicando le iniziative regionali a favore della sicurezza idraulica, segno di una particolare attenzione alla prevenzione, visto l’aumento degli eventi estremi, ma anche della sinergia che si è creata tra i diversi Assessorati competenti sull’importanza di garantire risposte tempestive alle nostre comunità“.

A questo link la tabella con le risorse assegnate ai Consorzi di bonifica .