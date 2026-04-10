LNews-Foto. SICUREZZA, ASSESSORE LA RUSSA ALLA FESTA DELLA POLIZIA: AGENTI ESEMPIO DI CORAGGIO E DEDIZIONE

(LNews – Milano, 10 apr) L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha partecipato questa mattina al Teatro Dal Verme di Milano alla cerimonia celebrativa per il 174° anniversario della Polizia di Stato. L’assessore ha consegnato dei premi per meriti speciali agli agenti che si sono distinti in servizio.

“Celebrare la Polizia di Stato significa ringraziare chi, ogni giorno, mette a rischio la propria incolumità per la nostra sicurezza – ha dichiarato l’assessore La Russa-“. “Premiare questi agenti è stato per un onore: i loro atti di eroismo e la loro professionalità sono il simbolo di un impegno costante. A loro e a tutte le donne e gli uomini in divisa va la nostra profonda gratitudine per il lavoro silenzioso e fondamentale che svolgono sul territorio”. (LNews)

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