LNews-Foto. OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE FONTANA A BORMIO PER LA FESTA DEI VOLONTARI DELLA VALTELLINA: LA RAPPRESENTAZIONE CONCRETA DELLA VITALITÀ DI QUESTO EVENTO 

ASSESSORE SERTORI: QUI LA RAPPRESENTAZIONE DI UN GIOCO DI SQUADRA

(LNews – Milano, 1 feb) “Queste persone, per lo più giovani, sono la rappresentazione concreta dell’entusiasmo e della vitalità che questo evento eccezionale è riuscito e riuscirà a mettere in campo. A loro, fin da ora, rivolgo il più sentito ringraziamento di Regione Lombardia”. Questo, in sintesi, il contenuto dell’intervento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che oggi ha partecipato, a Bormio, alla festa dedicata ai volontari della Fondazione Milano Cortina, impegnati in Valtellina durante il periodo dei Giochi.

“Qui, come a Milano e in altre zone della Lombardia – ha aggiunto il presidente Fontana – si respira aria di festa con un’attesa che cresce di giorno in giorno. Ancora una volta, è necessario ribadire che questo appuntamento storico ha un valore eccezionale, non solo per ciò che accadrà nei prossimi giorni, ma per tutto ciò che lascerà sui territori: non solo opere e infrastrutture, ma anche un contributo di esperienze importanti per la crescita e la valorizzazione dell’intera nostra regione e più in generale di tutto il Paese”.

All’evento, organizzato per celebrare il contributo di chi, con passione e dedizione, garantirà un supporto prezioso in occasione di questo importante evento sportivo, sono intervenuti, oltre al governatore Fontana, l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori, il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e Sergio Schena, rappresentante del CdA di Fondazione Milano Cortina 2026.

“Questo incontro – ha spiegato l’assessore Sertori – è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, Fondazione Milano Cortina 2026 e Società Multiservizi Alta Valle. Un esempio concreto di come il gioco di squadra è risultato fondamentale per raggiungere un obiettivo che, come più volte ho raccontato, non era ipotizzabile neppure nel migliore dei sogni. Un traguardo che, da valtellinese, mi rende sempre più orgoglioso e che valorizza una terra che ha sempre fatto del lavoro e della concretezza il proprio punto di forza”.

