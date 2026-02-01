Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Olimpiadi

Milano Cortina: da Bormio a Sondrio, la fiamma olimpica in Valtellina 

foto della fiamma olimpica sul braciere a sondrio

Assessore Sertori: inimmaginabile anche nel più bello dei sogni

La 55esima tappa del viaggio della Fiamma Olimpica ha visto protagonista la città di Sondrio, nel cuore della Valtellina. Tra le iniziative organizzate per celebrare l’arrivo della torcia da Bormio un evento in piazza Garibaldi.

Vanoi all'accensione della fiamma olimpica sondrio_ok

I tedofori della la fiamma olimpica a Sondrio

Ad accompagnare la fiaccola olimpica sono stati 18 tedofori che si sono alternati lungo il percorso cittadino per poi arrivare in piazza, dove è stato allestito il braciere olimpico.

Tra questi Sandro Vanoi, storico commissario tecnico della nazionale italiana di sci di fondo.

Il viaggio della fiamma olimpica

Il viaggio della Fiamma Olimpica è partito lo scorso 6 dicembre 2025 dalla Capitale per toccare numerosi territori e comunità italiane.  Il  6 febbraio è prevista la tappa finale allo stadio di San Siro a Milano per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

Un tragitto simbolico

Un tragitto simbolico per accompagnare il Paese verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi, che vedrà la Lombardia protagonista grazie ai suoi impianti e alle sue eccellenze.

foto di repertorio di assessore sertori a palazzo lombardia inserita nel cs in cui commenta la tappa di sondrio del viaggio della torcia olimpica

Sertori: Olimpiadi occasione per valorizzare territorio

In merito al passaggio della fiaccola olimpica da Bormio a Sondrio, l’assessore  agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori ha commentato: “Da Bormio a Sondrio per celebrare la Valtellina e per offrire a tutta la gente di questa terra la prima testimonianza concreta di come le Olimpiadi siano esaltazione e valorizzazione della nostra provincia”.

“Confesso – ha aggiunto Sertori – che mai, forse neppure del migliore dei sogni, avrei pensato che i Giochi Olimpici in Valtellina diventassero realtà”.

Il ringraziamento al presidente Fontana e alla popolazione del territorio

“E se oggi questo è accaduto – ha concluso – gran parte del merito va, oltre che al presidente della Regione Attilio Fontana, alla popolazione di questi territori”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima