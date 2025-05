La Valle Camonica celebra i saperi tessili delle Alpi

In Valle Camonica è tutto pronto per la prima edizione di ‘Intrecci di comunità AlpTextyles Community Festival’. L’evento, in programma dal 16 al 18 maggio, celebra i saperi tessili delle Alpi con tre giorni di festa e cultura per raccontare le voci, i gesti e i passi di chi partecipa alla filiera tessile alpina e a chi ne farà parte.

“Si tratta di un importante progetto europeo – ha commentato l’assessore Caruso – su cui Regione Lombardia ha investito 286.000 euro per valorizzare la cultura tessile alpina come patrimonio vivente, nell’ambito dell’accordo di collaborazione stipulato con la Comunità Montana di Valle Camonica. Siamo impegnati a valorizzare pratiche e saperi tradizionali delle comunità di eredità alpine, promuovendo iniziative che ne favoriscano la salvaguardia, la protezione e la trasmissione alle future generazioni. Tutto ciò in un’ottica di sostenibilità e inclusività per l’intero territorio, coerentemente con la Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003″.

“In quest’ottica, quindi – ha concluso Caruso – lavoriamo a interventi di salvaguardia culturale dei saperi tessili tradizionali, che si concentrano in particolare nel territorio bresciano della Valle Camonica, finalizzati a scambi e confronti con il partenariato internazionale”.

Progetto AlpTextyles, i dettagli

Nel mese di ottobre 2022 ha preso avvio il progetto transfrontaliero Interreg Alpine Space AlpTextyles che ha per obiettivo la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio tessile delle Alpi, attraverso la sperimentazione di soluzioni collaborative transnazionali per una rilocalizzazione della filiera del tessile in termini di circolarità, sostenibilità e innovazione dei saperi tradizionali. Al progetto collaborano 6 paesi alpini Svizzera, Slovenia, Italia, Francia, Germania e Austria con 12 organizzazioni partner che riuniscono preziosi ecosistemi tessili, capaci di creare un terreno comune di competenze nella ricerca e nell’innovazione del settore.

Il programma

Venerdì 16 maggio l’evento si aprirà con un workshop e l’inaugurazione di due installazioni artistiche alla stazione di Malonno/BS: ‘Gozdna Tla’ (Forest Ground) – 2025, opera tessile di grandi dimensioni, di Kreativnice (Silva Horvat, Anja Musek, Lili Panjtar, Nina Vastk Štefe), e Transumanza: in viaggio con le nostre domande – 2025 di Stefano Boccalini.

Sabato 17 maggio, presso il MUSIL di Cedegolo/BS, sarà in programma il convegno sul tessile alpino ‘Conversazioni alpine’, un momento di scambio di buone pratiche e di approfondimento della cultura del tessile contemporaneo delle Alpi.

Infine, domenica 18 maggio si svolgerà invece la Transumanza Culturale da Malonno a Sonico, una camminata con il pastore lungo il tragitto che porta le pecore dalle terre basse alle terre alte in primavera.