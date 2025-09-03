LNews-Foto. FESTIVALETTERATURA MANTOVA 2025, BEDUSCHI: OCCASIONE UNICA PER INCONTRARE AUTORI, LETTORI E CONFRONTARE IDEE

ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA IL RICONOSCIMENTO IN MEMORIA DELL’EX ASSESSORE MARZIO TREMAGLIA

(LNews – Mantova, 03 set) L’assessore regionale Alessandro Beduschi ha partecipato oggi, in rappresentanza di Regione Lombardia, alla cerimonia di inaugurazione della ventinovesima edizione di Festivaletteratura, in programma fino al 7 settembre nella città di Virgilio.

“Festivaletteratura – dichiara Beduschi – è un’occasione unica per incontrare autori, lettori e fare circolare le idee: una manifestazione che rende vivi i luoghi della città e mostra come la cultura possa essere davvero un’esperienza condivisa, confermando come ogni anno Mantova come capitale culturale internazionale”.

Alla cerimonia ha fatto pervenire il suo saluto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Nel corso della giornata, l’assessore Beduschi ha inoltre celebrato la prima edizione del Premio intitolato a Marzio Tremaglia, consegnato alla Rete Bibliotecaria Mantovana, realtà che associa ben 76 biblioteche del territorio (65 comunali) e che vanta il maggior numero di Gruppi di lettura in Italia.

“Marzio Tremaglia – prosegue Beduschi – ha rappresentato per la Lombardia e per l’Italia un punto di riferimento imprescindibile: un uomo capace di unire la passione per la cultura alla responsabilità delle istituzioni. Il suo esempio resta un patrimonio che ha contribuito a rafforzare l’identità lombarda e trova oggi un riconoscimento speciale con il premio che porta il suo nome”.

La cerimonia ha voluto legare il ricordo dell’ex assessore regionale alla Cultura – a cui è stata conferita dal presidente Fontana lo scorso 29 maggio la Rosa Camuna, massima onorificenza della Lombardia – al valore di un appuntamento che ogni anno fa di Mantova una capitale letteraria.

ASSESSORE CARUSO: DIALOGO FRA LE PERSONE NEL SEGNO DI MARZIO TREMAGLIA – “Mantova, anche quest’anno, accoglie scrittori da tutto il mondo. È questa – sostiene Caruso – la forza di ‘Festivaletteratura’: far dialogare le persone, creare relazioni, aprire sguardi nuovi. Regione Lombardia ha sempre creduto in questo modello, fin dall’inizio, quando l’allora assessore alla Cultura, Marzio Tremaglia, di cui ricorrono venticinque anni dalla scomparsa, ebbe il coraggio di scommettere su un’idea nuova: portare la letteratura fuori dai libri e dentro le città”.

“Il premio che oggi porta il suo nome – rimarca Caruso – raccoglie questa eredità e la rilancia, premiando chi lavora ogni giorno per rendere la cultura accessibile. La rete bibliotecaria mantovana, con i suoi gruppi di lettura e le sue comunità, dimostra che quella visione è ancora viva e continua a dare frutti concreti”.

ASSESSORE BEDUSCHI: PREMIO TREMAGLIA E FESTIVALETTERATURA NEL SEGNO DELLA LOMBARDIA CHE INVESTE IN CULTURA – “Il premio dedicato a Tremaglia e il Festivaletteratura di Mantova – conclude Beduschi – si incontrano in una stessa visione: quella di una Lombardia che investe nella cultura come radice di identità e come strumento di crescita. La memoria e il futuro si intrecciano in un messaggio che ci chiama a custodire e rilanciare il patrimonio culturale della nostra terra”. (LNews)

gus