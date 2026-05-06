Prosegue l’azione di Regione Lombardia a sostegno delle piccole e medie imprese: su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, le PMI potranno ottenere un contributo per coprire una parte dei costi connessi alla partecipazione alle fiere internazionali che si svolgono in Lombardia.

Posizionamento sui mercati globali

L’obiettivo è aiutare le piccole e medie aziende a sviluppare e consolidare il proprio posizionamento sui mercati globali, agevolando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad accordi di carattere commerciale.

I fondi disponibili sono oltre 4,6 milioni

Sono a disposizione con la misura fondi per 4.668.350 euro. I nuovi espositori potranno accedere a un contributo massimo di 15.000 euro, mentre gli espositori abituali l’agevolazione massima è di 8.000 euro.

Fiere, cosa finanzia la Lombardia a piccole e medie imprese

Saranno finanziabili progetti con costi non inferiori a 6.000 euro. L’intensità di aiuto va dal 50% al 60% della spesa sostenuta, premiando in particolare le iniziative che coinvolgono microimprese e startup.

L’agevolazione riguarda i costi collegati all’affitto della superficie espositiva, i costi diretti per il personale e altre tipologie di costi indiretti. Sono ammissibili le domande relative a fiere in programma tra l’1 settembre 2026 e il 31 dicembre 2027.