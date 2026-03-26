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Da Regione Lombardia sostegno concreto alle fiere dei territori

Lombardia eventi fieristici

Contributi per gli eventi che creano indotto economico

Prosegue l’impegno di Regione a supporto delle fiere lombarde. Sono 40 gli eventi finanziati grazie alla misura promossa dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e denominata ‘Bando di sostegno del sistema fieristico lombardo 2026’.

Il bando è finalizzato a sostenere la competitività del sistema fieristico della Lombardia, supportando la promozione e l’animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti. Il contributo sostiene gli eventi di livello internazionale, nazionale e regionale del calendario lombardo 2026 e le manifestazioni alla prima edizione in Lombardia.

Promozione delle imprese lombarde

“Sosteniamo e promuoviamo anche quest’anno – ha spiegato Guidesi – esposizioni ed eventi importanti e partecipati sul territorio, vetrine sia per il nostro sistema economico e produttivo sia per le imprese lombarde, anche rispetto alla promozione sui mercati esteri. Eventi ed esposizioni inoltre assicurano ai territori un indotto relativo alla partecipazione dei visitatori e dei consumatori”.

Le agevolazioni a fondo perduto

L’agevolazione a fondo perduto è pari al 40% delle spese ammissibili fino a un importo massimo di 40.000 euro per le manifestazioni di livello internazionale e nazionale e 20.000 euro per le manifestazioni di livello regionale o alla prima edizione.

Gli interventi finanziati

Nello specifico gli interventi finanziati riguardano le attività di pubblicità e promozione della fiera; il miglioramento della digitalizzazione dei servizi; la ricerca e l’accoglienza di ‘buyer’ esteri; l’organizzazione di eventi collaterali o seminari e iniziative di approfondimento; la predisposizione di aree speciali destinate a giovani imprenditori, startup, designer e a iniziative di networking finalizzate a favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni.

I territori coinvolti

A questo link l’elenco dei 40 progetti finanziati che interessano i territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, Varese.

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