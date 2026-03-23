Nel corso della riunione, il presidente Attilio Fontana, affiancato dagli assessori Guido Guidesi e Claudia Maria Terzi, ha incontrato i rappresentanti istituzionali e del sistema economico bergamasco: Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia di Bergamo, Elena Carnevali, sindaco di Bergamo, e Giuseppe Epinati, Amministratore Unico di Bergamo Fiera Nuova S.p.A. I presenti hanno illustrato il masterplan, elaborato dal Politecnico di Milano, dedicato allo sviluppo del quartiere fieristico bergamasco e supportato da un piano strategico di PwC Italia.

Il progetto prevede non solo ampliamento ma anche trasformazione del polo fieristico