Con il progetto di ampliamento della Fiera di Bergamo, presentato a Palazzo Lombardia, Regione conferma il proprio impegno a sostegno dello sviluppo economico e della competitività dei territori. A seguito della presentazione del masterplan per il potenziamento e la riqualificazione dell’area dove a Bergamo sorge il polo fieristico, sono emersi i principali punti da approfondire per valutarne la sostenibilità e il ruolo nel sistema regionale. Per questa ragione, in tempi brevi sarà costituito un tavolo tecnico che avvierà il necessario iter di approfondimento.
Il masterplan dello sviluppo della fiera sarà affiancato da un piano strategico
Nel corso della riunione, il presidente Attilio Fontana, affiancato dagli assessori Guido Guidesi e Claudia Maria Terzi, ha incontrato i rappresentanti istituzionali e del sistema economico bergamasco: Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia di Bergamo, Elena Carnevali, sindaco di Bergamo, e Giuseppe Epinati, Amministratore Unico di Bergamo Fiera Nuova S.p.A. I presenti hanno illustrato il masterplan, elaborato dal Politecnico di Milano, dedicato allo sviluppo del quartiere fieristico bergamasco e supportato da un piano strategico di PwC Italia.
Il progetto prevede non solo ampliamento ma anche trasformazione del polo fieristico
Il progetto prevede un significativo intervento di ampliamento e trasformazione del polo fieristico con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento a livello regionale e nazionale, in un contesto di crescente competizione tra poli fieristici e di progressiva specializzazione delle manifestazioni. Sul fronte infrastrutturale, il piano include tra i suoi presupposti strategici la fermata ferroviaria RFI presso il polo fieristico.
L’AZIONE DI REGIONE LOMBARDIA – Presa visione del masterplan, Regione Lombardia ha sottolineato l’importanza di un approfondimento tecnico e strategico sul progetto, finalizzato a valutarne la sostenibilità e il ruolo all’interno del sistema fieristico regionale.
Il presidente Fontana ha evidenziato la necessità di approfondire il piano industriale collegato all’investimento e di considerare l’evoluzione dei poli fieristici, sempre più orientati alla collaborazione tra enti per costituire un sistema lombardo integrato.
L’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha posto l’accento sull’attrattività delle fiere, che oggi richiede una gestione manageriale attenta e una chiara identità per ciascun evento, capace di proporre elementi distintivi.
L’assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi ha ribadito la solidità del sistema produttivo locale, sottolineando come un investimento sul polo fieristico bergamasco rafforzi l’intero sistema fieristico lombardo. (LNews)
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