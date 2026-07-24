Infrastrutture per il trasporto, transizione ecologica, meccanica di precisione e digitalizzazione dei processi industriali: sono questi i settori a maggior potenziale per la la realizzazione di sinergie virtuose e progetti comuni tra la Lombardia e la città di Hanoi in Vietnam, due territori che solo nel 2025 hanno registrato un interscambio pari a 2,67 miliardi di euro, con una crescita dell’1,9% su base annua.

A Palazzo Lombardia incontro su sinergie con la città di Hanoi

Delle opportunità di collaborazione e dei possibili modelli operativi per concretizzarle si è discusso a Palazzo Lombardia nel corso dell’incontro tra il sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo e una delegazione della città di Hanoi guidata da Nguyen Trong Dong, rappresentante del governo locale. Un confronto che ha consolidato ulteriormente relazioni già avviate da tempo e rafforzate recentemente con la missione del 2023 in Vietnam guidata del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dalla successiva inaugurazione a Milano del volo diretto tra il capoluogo lombardo e la capitale vietnamita.

Nello specifico, le limitazioni sulla circolazione dei motoveicoli a benzina nel centro di Hanoi, in fase di introduzione da luglio 2026, e gli investimenti previsti in infrastrutture ferroviarie e, in generale, nello transizione ecologica delle aree urbane, rappresentano un’opportunità le imprese lombarde, che possono mettere a disposizione la loro expertise in ambito tecnico e manageriale.

Cattaneo: Vietnam una delle economie più dinamiche dell’Asia

“La Lombardia – ha sottolineato il sottosegretario Cattaneo – guarda da tempo al Vietnam come a un partner strategico. Con una crescita del Pil dell’8% lo scorso anno, il Paese si conferma una delle economie più dinamiche dell’Asia. Dal 2023, anno della nostra missione istituzionale in Vietnam, abbiamo scelto di fare di questa nazione una priorità della nostra proiezione internazionale e i risultati ci stanno dando ragione. Nel 2025 abbiamo sostenuto l’attivazione del collegamento aereo diretto Milano-Hanoi, inaugurato alla presenza della vicepresidente della Repubblica socialista del Vietnam, Võ Thị Ánh Xuân, verso un mercato in cui la Lombardia esporta ogni anno merci per un valore di circa 400 milioni di euro. L’incontro odierno con la delegazione della città di Hanoi conferma l’eccellente stato delle relazioni tra Lombardia e Vietnam e la comune volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i nostri territori”.

Trong Don (capo delegazione Vietnam): sinergie con Lombardia su transizione ecologica e digitalizzazione

“Vogliamo – ha spiegato Nguyen Trong Dong, a capo della delegazione vietnamita – dare un’accelerata al percorso di crescita del territorio della città di Hanoi”. Nello specifico l’obiettivo è introdurre un modello basato su una ‘governance multilvello’ capace di abbinare tutela del passato con uno sguardo proiettato alle innovazioni più all’avanguardia, nel quadro di una visione attenta all’ambiente. In questo contesto, ha precisato, tra i settori a maggior potenziale per una collaborazione con la Lombardia ci sono quelli delle “tecnologie per la transizione ecologica, con particolare riferimento alle infrastrutture verdi, ma anche l’automazione, la meccanica di precisione e i trasporti”.