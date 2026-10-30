LNotizie-Comunità Montane, assessore Sertori: in arrivo da Regione 37,5 milioni di euro

Risorse per interventi speciali e contributo di funzionamento

(LNotizie – Milano, 30 ott) Da Regione Lombardia 37,5 milioni di euro per le Comunità Montane con due provvedimenti approvati dalla Giunta su proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori. Una prima delibera riguarda l’assegnazione di 25 milioni per la realizzazione di interventi speciali a favore della montagna. La seconda, invece, riguarda l’approvazione dei criteri per il riparto del contributo di funzionamento per l’anno 2027, misura che vede uno stanziamento di 12,5 milioni.

“Con queste due delibere – evidenzia l’assessore Sertori – Regione Lombardia ribadisce la propria attenzione alla montagna sostenendo il funzionamento, le attività e i progetti speciali delle Comunità Montane con l’obiettivo di valorizzare i territori montani e i rapporti con il partenariato locale, economico, sociale e con le istituzioni locali e nazionali”.

“Le risorse destinate agli investimenti – spiega l’assessore – ripartite sulle annualità di bilancio 2027, 2028 e 2029, potranno essere destinate alla realizzazione di interventi di sviluppo territoriale sostenibile, compresi quelli in materia di mobilità sostenibile, nonché per la realizzazione, l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana. Tra le realtà finanziabili anche quelle nel campo dell’efficientamento energetico, comprese l’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Risultano finanziabili anche progetti rientranti nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate alle Comunità Montane”.

Ogni Comunità Montana può candidare un numero massimo di cinque interventi, per ciascuno dei quali il contributo regionale assegnato non può essere inferiore a 200.000 euro.

Il secondo provvedimento è relativo all’approvazione dei criteri per il riparto dei contributi di funzionamento: “Un sostegno alle 23 Comunità Montane lombarde – sottolinea Sertori – che, per l’anno 2027, mette a disposizione 12,5 milioni di euro. I fondi concorrono ad assicurare l’operatività degli enti, veri e propri punti di riferimento per le zone di montagna (le quali costituiscono il 40 per cento della superficie regionale) e per i cittadini e le imprese che in questi territori vivono e operano”. (LNotizie)

gus