Regione Lombardia finanzia 38 progetti presentati dai Comuni lombardi per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto della criminalità e di sostegno alle vittime. Con una delibera di Giunta, su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, vengono stanziati 400.000 euro per il biennio 2026-2027 per sostenere i progetti di Comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza e Brianza e Varese. Tra le proposte finanziate ci sono attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione contro le truffe agli anziani e il sostegno alle vittime della criminalità organizzata e di stampo mafioso.

La Russa: garantiamo supporto e aiuto concreto

“Con queste risorse – spiega l’assessore La Russa – sosteniamo progetti dei Comuni sul tema della prevenzione e nel contrasto della criminalità e nella tutela delle persone più vulnerabili. Vogliamo rafforzare le attività di informazione e sensibilizzazione, a partire dalla prevenzione delle truffe agli anziani, e garantire un aiuto concreto alle vittime”.

“La sicurezza – conclude La Russa – passa anche dalla capacità delle istituzioni di essere vicini ai cittadini, offrendo strumenti di prevenzione e supporto a chi si trova in situazioni di difficoltà”.

I temi dei progetti

I progetti prevedono attività culturali, anche in collaborazione con le Polizie locali o le Forze dell’ordine, oltre all’assistenza materiale, psicologica e legale. Il sostegno alle vittime prevede attività di informazione sugli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento; l’assistenza materiale, con particolare attenzione all’accesso ai servizi sociali e territoriali; l’assistenza psicologica, cura e sostegno alle vittime; progetti di sensibilizzazione, eventi informativi e culturali.

Province e Comuni coinvolti

La lista dei 38 Comuni coinvolti è disponibile a questo link. Questa la divisione per province di progetti e dei contributi assegnati:

– Bergamo: 2 domande, contributo stanziato 19.791,60 euro;

– Brescia: 6 domande, contributo stanziato 55.800 euro;

– Como: una domanda, contributo stanziato 10.000 euro;

– Cremona: una domanda, contributo stanziato 10.000 euro;

– Mantova: 4 domande, contributo stanziato 36.523 euro;

– Milano: 13 domande, contributo stanziato 122.184 euro;

– Monza e Brianza: 5 domande, contributo stanziato 44.051,70 euro;

– Lecco: una domanda, contributo stanziato 10.000 euro;

– Varese: 5 domande, contributo stanziato 40.016,76 euro.