Fondo Comuni Confinanti, Sertori: 14 milioni a 12 progetti

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, ha approvato l’aggiornamento del Programma di progetti strategici finanziati da Fondo Comuni Confinanti per le annualità 2019 – 2027 del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e l’integrazione del Programma di progetti strategici per l’Alta Valtellina.

Con Fondo Comuni Confinanti oltre 14 milioni per 12 progetti

Inoltre, è stato approvato l’accordo con il Fondo Comuni Confinanti per il trasferimento delle relative risorse finanziarie. “Finanzieremo – annuncia l’assessore Sertori – ben 12 iniziative per un investimento complessivo di più di 14 milioni di euro”.

Il Parco dello Stelvio

Nello specifico, “per il Parco dello Stelvio – continua – si tratta del finanziamento per la realizzazione di 11 interventi, del costo totale di 11 milioni di euro e un contributo da parte del Fondo di più di 3 milioni di euro”.

L’Alta Valtellina

“Per l’ambito Alta Valtellina – spiega Sertori – si tratta di un intervento dell’importo totale di 3 milioni di euro, finanziato interamente dal Fondo Comuni Confinanti”.

Gli interventi più significativi

Tra gli interventi più significativi dell’ambito Parco dello Stelvio vi sono la demolizione e ricostruzione del Rifugio Casati in Comune di Valfurva (Sondrio), per totali 5,7 milioni di euro con un contributo del Fondo Comuni Confinanti di 700.000 euro, e la riqualificazione del Bivacco Linge a Ponte di Legno (Brescia), per un contributo di euro 950.000.

Nuova vita alla chiesa di San Francesco a Sondalo

L’integrazione del programma di progetti strategici per l’ambito Alta Valtellina comprende invece il progetto di riqualificazione dell’area del sagrato coperto della chiesa di San Francesco a Sondalo (Sondrio), con riconversione in nuovo spazio pubblico per fini istituzionali.

Aggiornamento Programma importante per il Parco

“L’aggiornamento del Programma – sottolinea Massimo Sertori – riveste un’importanza strategica per i territori lombardi interessati dal Parco Nazionale dello Stelvio”.

“Gli interventi saranno finalizzati al miglioramento delle condizioni di accessibilità da parte degli utenti, anche sotto il profilo della sicurezza, e di miglioramento delle infrastrutture, in un’ottica di sostenibilità ambientale – conclude – fondamentali per promuoverne lo sviluppo economico e sociale, con benefici a lungo termine”.

Il riparto

Di seguito l’elenco degli interventi approvati suddivisi per Ambito con indicazione del progetto, del costo complessivo e del contributo dal Fondo Comuni Confinanti.

Ambito Parco Nazionale dello Stelvio

realizzazione di un nuovo tratto di strada Tagliafuoco/Agro-silvo-pastorale al servizio degli alpeggi situati in località Profa del Comune di Valdisotto , 225.000 euro, 225.000 euro;

al servizio degli alpeggi situati in località Profa del Comune di , 225.000 euro, 225.000 euro; parcheggi aggiuntivi per l’accesso alla Val Grande in Comune di Vezza d’Oglio , 100.000 euro, 100.000 euro;

, 100.000 euro, 100.000 euro; recupero di fabbricato rurale situato in località ‘Alpe Oultoir’ da adibire a ricovero per escursionisti, 95.000 euro, 95.000 euro;

da adibire a ricovero per escursionisti, 95.000 euro, 95.000 euro; riqualificazione del bivacco Linge in rifugio, nel Comune di Ponte di Legno , 1.100.000 euro, 900.000 euro;

, 1.100.000 euro, 900.000 euro; ristrutturazione e manutenzione straordinaria del fabbricato utilizzato come mensa all’epoca della realizzazione della diga di San Giacomo , 800.000 euro, 500.000 euro;

, 800.000 euro, 500.000 euro; realizzazione chiosco località Sant’Apollonia e completamento Parco in Comune di Ponte di Legno , 250.000 euro, 250.000 euro;

, 250.000 euro, 250.000 euro; demolizione e ricostruzione su diverso sedime del rifugio Casati in Comune di Valfurva , 5.700.000 euro, 700.000 euro;

in Comune di , 5.700.000 euro, 700.000 euro; manutenzione straordinaria e interventi sulla struttura del Centro visitatori Sant’Antonio in Comune di Valfurva , 200.000 euro, 200.000 euro;

, 200.000 euro, 200.000 euro; completamento recupero Bivacco Plaza Gerù in Comune di Vione , 100.000 euro, 100.000 euro;

, 100.000 euro, 100.000 euro; realizzazione di centrale di produzione idroelettrica sulla linea idraulica di diversione del torrente confinale , 2.400.000 euro, 200.000 euro;

sulla linea idraulica di diversione del , 2.400.000 euro, 200.000 euro; completamento dell’area faunistica in frazione Pezzo nel Comune di Ponte di Legno, 100.000 euro, 100.000 euro.

Ambito Alta Valtellina