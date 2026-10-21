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LNotizie-Fondo Comuni Confinanti, assessore Sertori: agli enti locali di Regione Lombardia trasferiti 10,5 milioni di euro

A beneficiare delle risorse 10 municipi in provincia di Brescia e 2 in quella di Sondrio

(LNotizie – Milano, 21 ott) Finanziamento, da parte del Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti, per 21 proposte, 11 per il 2026 e 10 per il 2025, delle province di Brescia (9 nel 2025 e 8 nel 2026) e Sondrio (2 e 2) trasferendo ai Comuni di Regione Lombardia 10,5 milioni di euro totali. Ne dà notizia l’assessore regionale a Enti locali e ai Rapporti con le Province autonome, Massimo Sertori.

Nella sua ultima seduta, infatti, il Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti, ha dato il via libera al trasferimento di risorse finanziarie pari a 500.000 euro annui per ogni Comune confinante per l’annualità 2026, completando così la fase di trasferimenti finanziari di luglio 2026 relativa all’anno 2025.

“Per l’anno 2026 – spiega Massimo Sertori – sono state approvate 11 proposte, di cui 9 in provincia di Brescia e 2 in provincia di Sondrio, per un contributo di 5,3 milioni a fronte di un costo complessivo di 6,1 milioni di euro. Per l’anno 2025, invece, sono state approvate 10 proposte, di cui 8 in provincia di Brescia e 2 in provincia di Sondrio, per un contributo di 5,2 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di 6,2 milioni di euro”.

“Si tratta quindi – sottolinea l’assessore – di 10,5 milioni complessivi, risorse importanti per l’attuazione di interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori di confine attraverso l’organizzazione e il potenziamento dei servizi e opere volti a contrastarne lo spopolamento. Gli interventi riguardano opere strutturali contro il dissesto idrogeologico, il completamento di infrastrutture energetiche, il miglioramento dell’accessibilità e delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture viarie e dei collegamenti ciclopedonali e la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture sportive”.

“Regione Lombardia – conclude Sertori – dimostra anche in questa occasione il proprio supporto ai Comuni con un metodo di ascolto e di condivisione”. (LNotizie)

A questo link l’elenco dei progetti finanziati per il 2025.

A questo link l’elenco dei progetti finanziati per il 2026.

gus

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