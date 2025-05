Un contributo di 323.300 euro per i 202 Comuni della Lombardia classificati in zona sismica 2 e 3 (province di Bergamo, Brescia e Mantova), a sostegno delle spese sostenute dagli stessi nel 2025. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.

Sostegno alle amministrazioni locali per prevenzione

“Questo stanziamento – ha dichiarato l’assessore Comazzi – è un sostegno concreto ai tanti amministratori locali per la prevenzione del rischio sismico. In Lombardia sono oltre 200 i Comuni coinvolti. A loro va quindi il nostro supporto e un ringraziamento per l’impegno che mettono ogni giorno nello svolgere le funzioni trasferite loro da Regione. La sicurezza del territorio e delle persone che lo abitano è una priorità assoluta dell’azione amministrativa di Regione Lombardia. Questi fondi stanziati sono l’ennesima prova di una grande sinergia con i Comuni interessati. Questi ultimi, infatti, rappresentano il primo, vero presidio delle istituzioni in ambito locale”.

I contributi ai Comuni della Lombardia in zona sismica 2 e 3

Il contributo ai Comuni interessati sarà definito sulla base dell’esito della procedura di adesione prevista da apposito bando e sarà pari a 5.000 euro per i Comuni di zona sismica 2 e 2.500 euro per quelli classificati in zona sismica 3. Le domande ammissibili saranno finanziate in ordine di arrivo, fino a esaurimento delle somme a disposizione, sulla base di un’apposita graduatoria.

Al fine di garantire la massima diffusione della delibera regionale nelle amministrazioni comunali interessate, oltre alla pubblicazione del bando sulla piattaforma regionale ‘Bandi e Servizi’ e relativa pubblicità dell’iniziativa, sarà coinvolta anche Anci Lombardia.

Le province interessate

A questo link l’elenco dei Comuni interessati, divisi per classificazione di zona sismica.