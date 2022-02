In seguito alla frana avvenuta a Strozza (BG), Regione Lombardia finanzierà il pronto intervento, ancora da quantificare, con modalità di ‘somma urgenza’ per la pulizia della strada comunale interessata, insieme all’eventuale messa in sicurezza del versante. L’evento franoso si è registrato in località Ca’ Campo, a Strozza, centro della Valle Imagna a 15 chilometri dal capoluogo. Lo comunica l’assessorato regionale alla Protezione civile.

Frana, strada a Strozza chiusa fino a domani

Non si segnalano feriti e la frana non è nelle vicinanze del centro abitato. La carreggiata della strada comunale interessata, nonostante le operazioni di pulizia siano già in corso, non è ancora agibile e resterà chiusa almeno fino a domani per valutazioni geologiche. Sul posto si è subito attivato il tecnico dell’Ufficio territoriale regionale che ha effettuato un sopralluogo.

La situazione è costantemente monitorata dagli uffici competenti, per favorire un rapido intervento di supporto alla popolazione e togliere al più presto la frazione dall’isolamento.

