Inaugurata la nuova vasca di laminazione sul torrente Guisa a Garbagnate Milanese (Milano), un’opera strategica per la sicurezza idraulica dei territori di Garbagnate Milanese, Arese, Baranzate e Bollate.

Inaugurata la vasca di laminazione a Garbagnate Milanese

L’intervento, realizzato da Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste), ha un costo complessivo di oltre 2,1 milioni di euro ed è stato cofinanziato da Regione Lombardia per un importo pari a 450.000 euro. Il nuovo invaso (situato nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese, lungo la linea ferroviaria Milano – Saronno) presenta un volume massimo di circa 19.000 metri cubi e ha la funzione di ridurre le portate di piena del torrente Guisa, contribuendo in particolare a proteggere gli attraversamenti ferroviari e viabilistici a valle.

Prevenzione del rischio e sicurezza dei territori

“Con questa inaugurazione – ha spiegato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – aggiungiamo un nuovo tassello alla grande strategia di Regione Lombardia per la prevenzione del rischio idraulico e la sicurezza dei nostri territori. Opere come questa permettono, infatti, di intervenire concretamente prima che le emergenze si verifichino, proteggendo cittadini, infrastrutture e attività economiche. È il risultato di un lavoro costruito negli anni insieme alle comunità locali e rappresenta un esempio di come sicurezza idraulica, tutela ambientale e valorizzazione del paesaggio debbano procedere insieme”.

Valorizzata la mobilità dolce

La nuova opera completa il sistema già realizzato nell’ambito del primo lotto, costituito da un’area golenale di circa 11 ettari attualmente in gestione al Consorzio Est Ticino Villoresi. Nel loro insieme, i due manufatti consentono di alleggerire il carico sul torrente Nirone e, più a valle, sul sistema della Merlata e dell’Olona, tutelando al contempo il reticolo idrico e valorizzando i percorsi di mobilità dolce (come la ciclabile della Via d’Acqua Nord).

Attenzione all’ambiente e al paesaggio

Particolare attenzione è dedicata anche agli aspetti ambientali e paesaggistici, attraverso nuove piantumazioni arboree e arbustive, la creazione di aree umide e spazi destinati alla rinaturalizzazione, in coerenza con il contesto del vicino Parco delle Groane.