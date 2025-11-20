Logo Regione Lombardia

LNews-Foto. CARNATE/MB. INAUGURATA LA NUOVA VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE MOLGORA

LNews-Foto. REGIONE LOMBARDIA INAUGURA LA NUOVA VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE MOLGORA A CARNATE

ASSESSORE COMAZZI: SICUREZZA TERRITORI È PRIORITÀ ASSOLUTA: INVESTIAMO PER PROTEGGERE FAMIGLIE E COMUNITÀ

(LNews – Carnate/MB, 20 nov) Inaugurata  a Carnate (Monza Brianza) la nuova vasca di laminazione del Torrente Molgora, un’opera che permette di trattenere fino a 350mila metri cubi d’acqua nei momenti di piena e che rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza della Brianza. La struttura è stata realizzata per Regione Lombardia dal Consorzio Est Ticino Villoresi, grazie a un investimento di oltre 12 milioni di euro. Presente, tra gli altri,  all’inaugurazione,  l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi. Con lui anche il presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi Alessandro Rota, il presidente di Anbi (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni) Francesco Vincenzi e il sindaco di Carnate Rosella Maggiolini.

“Questa vasca di laminazione – ha spiegato  l’assessore – è un intervento strategico per la sicurezza idraulica della Brianza e dimostra l’impegno concreto di Regione nel prevenire le emergenze, non nel rincorrerle. Opere come questa proteggono famiglie, attività economiche e infrastrutture ma al tempo stesso restituiscono ai cittadini un ambiente più verde e fruibile. La tutela del territorio è una priorità assoluta: continueremo a investire con decisione per mettere in sicurezza i Comuni lombardi e per affrontare con serietà le sfide poste dai cambiamenti climatici”.

La vasca servirà a proteggere diversi Comuni del territorio tra cui Carnate, Ronco Briantino, Usmate Velate, Vimercate, Burago Molgora e Agrate Brianza (MB) e Lomagna e Osnago (Lecco) riducendo il rischio di allagamenti quando il Molgora supera i livelli di guardia.

L’intervento rientra nella strategia regionale che punta a rafforzare la capacità dei territori di affrontare fenomeni meteorologici sempre più intensi.

I lavori non sono stati semplici: molte giornate di pioggia hanno rallentato le attività ma il cantiere è stato completato nei tempi previsti. Una parte delle terre di scavo è stata riutilizzata per modellare l’area creando due nuove collinette mentre la collaborazione con i Comuni coinvolti ha permesso di gestire al meglio il materiale in eccesso, portandolo alla cava di Costa Masnaga.

La vasca non è solo un’opera di sicurezza: l’area è stata riqualificata e oggi offre nuovi spazi naturali accessibili ai cittadini con un’area umida permanente, una postazione per il birdwatching e nuovi percorsi pedonali collegati ai sentieri del Parco Agricolo Nord Est.

“Con la nuova vasca di laminazione di Carnate  – ha sottolineato il presidente Rota – è stato portato a termine il primo passo per la prevenzione degli allagamenti causati dal Torrente Molgora, che prevede la realizzazione di altre tre vasche di laminazione a Lomagna, Vimercate e Bussero. Quest’opera, fondamentale per la sicurezza del territorio e delle comunità locali, costituisce anche uno spazio verde, fruibile dai cittadini. È il risultato di un lavoro di squadra che unisce istituzioni e tecnici con un obiettivo comune: aumentare protezione, resilienza e sostenibilità”.  (LNews)

