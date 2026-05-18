Più sicurezza nelle aree stazioni della provincia di Monza Brianza

Aumentare la sicurezza e il controllo del territorio nelle aree esterne e vicino delle stazioni ferroviarie della provincia di Monza e Brianza. Questo l’obiettivo dell’accordo contenuto in una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa con il concerto degli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) che coinvolge anche Prefettura di Monza e Brianza, Compartimento polizia ferroviaria Lombardia, Rfi – Rete ferroviaria italiana, Trenord e Ferrovie Nord, insieme ai comuni di Monza (capofila), Arcore, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso.

Il testo prevede uno stanziamento di 70.000 euro per intensificare i servizi straordinari di Polizia locale, soprattutto nelle ore serali.

Più sicurezza nelle stazioni di Monza Brianza

“Con il progetto ‘Stazioni Sicure’ – spiega l’assessore La Russa – continuiamo a investire sulla sicurezza e sul presidio del territorio, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e Forze dell’ordine. Dopo le esperienze già avviate con risultati positivi in altre province lombarde, per la prima volta estendiamo questo modello anche alla provincia di Monza e Brianza, coinvolgendo tutti i soggetti che operano nel sistema ferroviario. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai pendolari, soprattutto nelle aree esterne alle stazioni e nelle ore serali, contrastando episodi di vandalismo e situazioni di degrado attraverso una presenza più capillare delle Polizie locali“.

Accordo valido per il 2026

Gli agenti delle Polizie locali opereranno in coordinamento con il Centro operativo compartimentale della polizia ferroviaria della Lombardia. La finalità dell’accordo, valido per il 2026, potenzia gli interventi congiunti tra Forze dell’ordine nel territorio della provincia di Monza e Brianza. Il coordinamento, affidato alla Prefettura, permette di contrastare quei comportamenti che generano insicurezza nella popolazione e rafforza una collaborazione istituzionale che ha già generato risultati positivi in altre province della Lombardia.

Obiettivo: ‘Stazioni sicure’ in ogni realtà lombarda

“Continua l’impegno di Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Lucente – nel garantire la sicurezza in ambito ferroviario e nel sistema dei trasporti. Un progetto che sta dando importanti risultati in diverse province e che ora viene esteso anche a Monza e in Brianza. L’obiettivo è chiaro: mettere in campo ogni azione possibile per permettere ai cittadini di vivere in serenità e in piena sicurezza i loro viaggi. Un impegno totale che può dare i suoi frutti solo grazie alla collaborazione costante tra le Forze dell’ordine e le Polizie locali, che già stanno facendo tanto per garantire la sicurezza in luoghi particolarmente frequentati. Auspico che ‘Stazioni Sicure’ possa essere replicato in ogni realtà lombarda”.

Modello di sicurezza più integrato e coordinato

“Questo accordo – evidenzia l’assessore Terzi – rappresenta un ulteriore passo concreto verso un modello di sicurezza sempre più integrato e coordinato nei nodi ferroviari della Brianza, luoghi strategici per la mobilità quotidiana di migliaia di cittadini. Regione Lombardia continua a investire per rafforzare il presidio del territorio, accompagnando gli interventi infrastrutturali con azioni mirate a tutela dei pendolari e della vivibilità delle stazioni ferroviarie”.