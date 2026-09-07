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Giornata Giovani Lombardia, Picchi lancia l’edizione 2027

giornata giovani Lombardia 2027

Il sottosegretario regionale: puntiamo a 14mila presenze, sport, testimonianze, dialogo e ascolto delle nuove generazioni

 

Punta ad aggregare 14.000 ragazzi e ragazze, la seconda edizione della Giornata Giovani Lombardia, prevista per la primavera del 2027. Parola della campionessa olimpica e plurimedagliata Arianna Fontana, del campione paralimpico Daniele Cassioli e del sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, ideatrice dell’evento, che ha presentato l’iniziativa in conferenza stampa a Palazzo Lombardia.

Presente anche il sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione, Paola Frassinetti.

I numeri di un successo

Dopo il successo della prima edizione pilota, lo scorso 13 maggio, si punta a crescere notevolmente, con obiettivo 14.000 presenze. L’edizione 2027 si svolgerà il prossimo 13 e 14 maggio.
“I numeri della scorsa edizione – ha spiegato Picchi – sono stati lusinghieri per un’ iniziativa-pilota rivolta ai giovani. Erano in 4.000 allo stadio di San Siro, insieme a 63 Federazioni Olimpiche e Paralimpiche lombarde. Ed anche 5 Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato, 4 Centri Sportivi Universitari (Cus) e gli Enti del Terzo Settore. Presenti anche autorità regionali e nazionali. Oltre a ospiti celebri come Arianna Fontana e Daniele Cassioli, e il prete anticriminalità, don Maurizio Patriciello. Le loro testimonianze, insieme a quelle dei Ragazzi On The Road e della Comunità Shalom, Telefono Donna, Cav Mangiagalli e molti altri, hanno lasciato le migliaia di giovani sugli spalti in silenzio. Abbiamo in cantiere tante novità e ospiti, che non posso svelare oggi. Ci saranno nuove testimonianze. Ed anche competizioni sportive tra scuole lombarde, tra le quali parteciperanno anche quelle elementari. E poi nuovi sponsor e media partner. Ma il nostro motto resta lo stesso: i giovani sono come diamanti grezzi, aiutiamoli a brillare”.

I testimonial della Giornata Giovani Lombardia 2027

Arianna Fontana, ha ricordato la straordinaria esperienza della prima edizione e ha ribadito “il grande valore educativo e formativo dello sport”. Daniele Cassioli, anch’egli protagonista lo scorso anno a San Siro, ha rivolto un appello ai giovani, ribadendo attraverso la sua esperienza, come sia possibile “conciliare lo sport con lo studio e lo sport con la disabilità”.

Tra le novità dell’edizione 2027, la partecipazione, sul palco della seconda Giornata Giovani, degli Autogol, un trio di imitatori e conduttori radiofonici che, con le loro parodie di oltre 60 personaggi del mondo del calcio e dello sport, sono una delle community italiane più seguite.
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