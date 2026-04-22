Pianengo spring cup, modello che intreccia sport e vita comunitaria

Palazzo Lombardia ha ospitato la presentazione dell’edizione 2026 della ‘Pianengo Spring Cup’, il torneo di calcio giovanile più partecipato della provincia di Cremona.

Alla conferenza stampa è intervenuta Federica Picchi, sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia, il presidente U.s. Pianenghese a.s.d Christian Saronni, il Sindaco del Comune di Pianengo, Roberto Barbaglio, oltre ai vertici della società sportiva ed esponenti del territorio..

Il ‘Pianengo Spring CUP’ si svolge per l’intero mese di maggio, coinvolgendo più di 160 squadre distribuite in 11 categorie diverse, e rappresenta l’eccellenza sportiva del territorio da oltre 40 anni.

L’impegno di oltre 100 volontari è fondamentale per l’organizzazione impeccabile del torneo, che comprende la gestionelogistica, la sicurezza e la promozione dell’evento. In un mese intensivo, si disputano più di 600 partite, creando un’atmosfera competitiva e stimolante per i giovani talenti calcistici. Il torneo diventa così un momento di aggregazione e crescita per i giovani atleti, sviluppando valori come il fair play, la competizione leale e lo spirito di squadra. Con più di 5000 goal segnati nel corso del torneo

Il torneo rappresenta il fiore all’occhiello di una società sportiva fortemente radicata sul territorio. “Con più di cinquant’anni alle spalle – ha dichiarato Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia – la USD Pianenghese ha costruito un modello capace di intrecciare sport, educazione e vita comunitaria. È proprio questo il tipo di realtà che Regione Lombardia intende sostenere con determinazione. La ‘Pianengo Spring Cup’ è oggi il torneo giovanile di calcio più partecipato della provincia di Cremona e, in piena coerenza con lo spirito della società, favorisce il coinvolgimento dei ragazzi e rafforza il legame con il territorio”.

La società ha anche ricevuto il certificato di membership di ‘Football for the Goals’, inizativa delle Nazioni Unite lanciata nel luglio 2022, che mira a mobilitare la comunità calcistica globale a supporto degli ‘Obiettivi di Sviluppo Sostenibile’ invitando federazioni, club, giocatori e tifosi ad adottare pratiche sostenibili e promuovere l’uguaglianza, i diritti umani e l’azione climatica attraverso il calcio.

“Il successo di una manifestazione come questa – ha dichiarato Picchi – conferma quanto lo sport possa diventare un motore di aggregazione e sviluppo. Riunire migliaia di atleti e volontari significa creare relazioni, diffondere valori e generare esperienze che rimangono nel tempo. La Lombardia è fiera di realtà come questa.”

“Il torneo – ha fatto presente Picchi – è anche incubatore di altri eventi, come la ‘Festa della musica’ e la Festa di età libera’, dedicata alla terza età. Inoltre ,nello stesso centro sportivo si tengono ben quattro tornei notturni, due di calcio e due di beach-volley, oltre ad una corsa podistica. Non è solo calcio, il torneo Pianenghese – ha concluso il sottosegretario – è un territorio che si aggrega per un evento sportivo”.