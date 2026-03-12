Nel 2025 aggressioni a operatori sanitari in calo in Lombardia

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari 2026, Lombardia diffonde il bilancio dell’anno appena trascorso. Nel 2025 diminuiscono le aggressioni ai danni del personale sanitario e si rafforzano i sistemi di prevenzione e di intervento immediato nei presidi ospedalieri, a partire dai dispositivi di allertamento rapido collegati con le Forze dell’ordine. I dati sono stati elaborati e raccolti per la prima volta con un sistema centralizzato dall’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo (Acss) e dalla Direzione generale Welfare di Regione Lombardia per la segnalazione di questi eventi.

Nel 2025 il numero di operatori degli enti pubblici che hanno subito un’aggressione è stato pari a 4.826, con un calo del 15,2% rispetto ai 5.690 del 2024.

Considerando anche le strutture private di ricovero e territoriali, il totale delle segnalazioni nel 2025 è stato pari a 8.953, rispetto alle 10.664 registrate nel 2024, confermando una tendenza alla riduzione degli episodi (circa il 16% in meno).

Bertolaso: segnale positivo, anche nel 2026 sicurezza resta priorità

“I dati – ha dichiarato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso – evidenziano un calo delle aggressioni e questo è un segnale positivo ma la sicurezza di chi lavora nei nostri ospedali resta una priorità assoluta. Per questo continuiamo a investire nella prevenzione e consideriamo fondamentale la collaborazione con le Forze dell’ordine, di cui riteniamo preziosa sia la presenza fisica in pronto soccorso sia le attivazioni in ‘pronto intervento‘, rese possibili anche grazie alla presenza sempre maggiore di sistemi di allertamento rapido che permettono interventi tempestivi nei momenti di criticità. Proteggere medici, infermieri e operatori sanitari significa tutelare l’intero sistema sanitario e garantire cure in un ambiente più sicuro per tutti. È questa la strada giusta”.

Gli infermieri sono la categoria di sanitari più colpita da aggressioni

Gli infermieri restano la categoria professionale più colpita rappresentando il 56% delle segnalazioni, i medici costituiscono il 18%, mentre la restante parte (26%) è rappresentata da altre figure professionali. Per quanto riguarda la tipologia di aggressione, circa il 74% degli episodi è di natura verbale, mentre circa un’aggressione su quattro è fisica.

Nella maggior parte dei casi l’aggressore è l’utente stesso (oltre il 70%), seguito dai parenti del paziente (circa il 26%), mentre i casi riconducibili a persone estranee sono residuali.

Gli episodi si verificano prevalentemente nei giorni feriali (oltre l’86%) e nelle fasce orarie di maggiore affluenza, con la mattina che concentra circa il 42% degli eventi, seguita dalla sera/notte (circa 29%) e dal pomeriggio (29%).

Dal punto di vista dei luoghi, le aggressioni si registrano soprattutto nelle aree di degenza (il 45,7%) e nei Pronto Soccorso (il 27,5%), seguite dagli ambulatori (7,5%), dalle aree comuni delle strutture sanitarie (6,7%), e durante il servizio di emergenza-urgenza territoriale del 118 Areu (3,8%).

Rafforzati nel 2025 gli strumenti di prevenzione in Lombardia

Per ridurre ulteriormente gli episodi di aggressione, Regione Lombardia ha rafforzato gli strumenti di sicurezza e prevenzione.

In particolare, grazie al lavoro di Areu, è stato implementato il sistema di pulsanti anti-aggressione nei pronto soccorso, collegati direttamente con le Forze dell’ordine.

Nel 2025 i dispositivi risultano installati in 25 strutture ospedaliere delle province di Milano, Lecco, Monza e Brianza e Como (Valduce), per un totale di 36 pulsanti, ai quali si aggiungono 3 dispositivi installati al Pio Albergo Trivulzio.

Nel 2025 i pulsanti sono stati attivati complessivamente 497 volte, consentendo il rapido intervento delle forze di pubblica sicurezza, con 297 interventi della Polizia di Stato e 200 dei Carabinieri, così suddivisi: Milano (320), Lecco (57), Monza e Brianza (109) Como (11).

L’elenco degli ospedali con i pulsanti anti-aggressione